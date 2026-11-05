Bărbat evacuat din casă după ce i-ar fi adus reproșuri pe un ton violent fiului său, în vârstă de 15 ani

Un conflict izbucnit în cadrul unei familii a intrat în atenția polițiștilor în urma unui apel efectuat la numărul unic de urgență 112. În urma intervenției, pe numele tatălui minorului a fost emis un ordin de protecție, acesta fiind obligat să părăsească locuința comună.

Este o măsură care șochează la prima vedere, e drept fără a cunoaște detaliile și particularitățile cazului.

Miercuri dimineață, în jurul orei 8.00, Secția Rurală Marginea a preluat un apel la 112 prin care o femeie în vârstă de 49 de ani, din comuna Satu Mare, a anunțat că soțul ei face scandal și este băut.

La fața locului s-a constatat că este vorba de doi soți, ea de 49 de ani, el de 51 de ani, care au un fiu în vârstă de 15 ani.

Din cercetări a rezultat că în timp ce minorul se pregătea să plece la școală, pe fondul consumului de alcool, tatăl acestuia a început să provoace scandal, reproșându-i adolescentului faptul că obișnuiește să revină la domiciliu la ore târzii. Mama a intervenit și ea în discuție, primind reproșuri și fiind amenințată, dar fără a fi lovită, a rezultat din cercetări.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare al riscului privind pe minorul de 15 ani, în prezența mamei sale, concluzia fiind că există risc iminent pentru viața și integritatea băiatului și se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu față de tată.

Așa s-a ajuns ca polițiștii să emită ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, timp în care tatăl nu are voie să se mai apropie de locuința comună.

Prin ordin, bărbatul este obligat să păstreze o distanță minimă de 100 metri față de soție și de fiu, față de reședința acestora din comuna Satu Mare și față de locul de muncă și de unitatea de învățământ a minorului.

Bărbatul de 51 de ani a încasat și o amendă de 1.500 de lei, pentru scandalul făcut, în lipsa unei plângeri pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.