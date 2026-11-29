Un incendiu izbucnit sâmbătă, la Șcheia, a afectat puternic o casă cu etaj, proprietarul, un bărbat în vârstă de 74 de ani, rămânând la etaj și evacuându-se pe balcon, de unde a fost coborât de pompierii militari.

Alarma s-a dat în jurul orei 14.40, iar pompierii Detașamentului Suceava au intervenit la fața locului cu două autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la casa de locuit cu parter și etaj, cu pericol de propagare la întreaga gospodărie.

Pompierii militarii au intervenit și l-au evacuat de urgență pe septuagenarul aflat în balcon.

Un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanță Suceava, trimis ulterior la fața locului, l-a evaluat medical pe bărbat, însă acesta a refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat la ora 17:40, cu pagube importante la nivelul structurii din lemn a casei. Flăcările au mai afectat bunuri materiale din interior – mobilier, electrocasnice, textile și altele.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost efectul termic generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile, o problemă de sezon care se acutizează în aceste zile geroase.

Pompierii au transmis că în urma intervenției au salvat restul locuinței și construcțiile anexe (corp comun cu casa de locuit), cu bunurile aferente.

În scopul prevenirii altor situații de urgență, pompierii militari suceveni le reamintesc sucevenilor principalele reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor:

– coșurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale pereților, planșeelor şi acoperișurilor;

– verificați coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc);

– păstrați distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului;

– îngroșați zidăria coșului la trecerea prin planșee, lăsând un spațiu între această zidărie și elementele combustibile ale planșeului;

– curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.