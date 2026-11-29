Un incendiu izbucnit în toiul nopții la un depozit de cereale din orașul Liteni a provocat vătămarea unui bărbat în vârstă de 63 de ani, care era de serviciu la societate însă, din fericire, a fost evitat totuși un dezastru, având în vedere că în interior se aflau în jur de 40 de tone de porumb.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 1.20, Poliția orașului Liteni a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că la Baza de Cereale din orașul Liteni a izbucnit un incendiu, iar o persoană a suferit arsuri.

La respectivul depozit își desfășoară activitatea o firmă din Botoșani, care are ca obiect de activitate achiziționarea și depozitarea cerealelor.

În incinta societății funcționa un uscător de cereale, care era supravegheat de administratorul firmei din Botoșani.

Din primele cercetări a rezultat că pe timp de noapte un senzor din incinta uscătorului a indicat o valoare a temperaturii crescută, astfel că administratorul a deschis ușa de acces, pentru a vedea ce se întâmplă.

Amidonul rezultat ca urmare a uscării porumbului din interior luase foc iar temperatura foarte crescută l-a afectat imediat pe bărbat, care s-a retras și a cerut ajutor.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la subunitățile din Dolhasca și Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Liteni, cu trei autospeciale de stingere.

Totodată, o ambulanță SMURD l-a preluat pe bărbatul de 63 de ani.

Bărbatul care se afla la depozit a fost transportat la Unitatea Primiri Urgențe Suceava, fiind diagnosticat cu arsuri de gradul I la nivelul mâinilor și a piramidei nazale. Arsurile sunt în general leziuni foarte problematice, dar se speră că în acest caz nu sunt severe.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de circa 20 de mp, în condițiile în care în interior erau în jur de 40 de tone de cereale.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost autoaprinderea, au transmis pompierii militari suceveni.

Incendiul a fost lichidat la ora 03:30, iar pompierii au salvat uscătorul de cereale și circa 40 de tone de porumb boabe.

Polițiștii au deschis și ei un dosar penal în cadrul căruia vor continua cercetările.