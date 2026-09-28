„Baraje de plutărit în Carpații Orientali”, expoziție temporară la Muzeul Satului Bucovinean

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul să descopere expoziția temporară „Baraje de plutărit în Carpații Orientali”, deschisă în perioada 30 septembrie – 31 octombrie 2026, la Casa Ostra din Muzeul Satului Bucovinean.

Expoziția aduce în atenție o pagină mai puțin cunoscută din istoria exploatării și transportului lemnului în Bucovina și în spațiul carpatic, prezentând construcțiile hidrotehnice care au făcut posibil plutăritul pe râurile de munte.

Publicul va putea vedea reprezentări grafice ale barajelor de plutărit, identificate în fonduri arhivistice și în literatura de specialitate, cărți poștale de epocă, precum și macheta la scară a unui baraj de plutărit.

Plutăritul a avut un rol important în economia forestieră a Bucovinei, favorizat de bogăția pădurilor și de rețeaua de ape care coborau din Carpați spre bazinele Siretului și Prutului. Atunci când debitul râurilor nu era suficient, se construiau baraje pentru acumularea și eliberarea controlată a apei. Cunoscute sub denumiri precum hait, opust sau stăvilar, aceste amenajări erau realizate în principal din lemn și piatră.

Prin documente, imagini de epocă și reprezentări tridimensionale, expoziția readuce în memoria publicului aceste construcții astăzi aproape dispărute din peisaj și evidențiază rolul lor în dezvoltarea plutăritului și a economiei forestiere. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.