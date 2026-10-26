Banii pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, redistribuiți între școlile din Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava va aproba în ședința din această săptămână o reorganizare a fondurilor destinate drepturilor copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de masă. Rectificarea bugetară nu modifică suma totală alocată la nivel de municipiu, ci efectuează mutări de fonduri între școli, scăzând sumele de acolo unde au rămas excedente și suplimentându-le în unitățile unde numărul de beneficiari a crescut. Banii sunt destinați ajutoarelor sociale în numerar.

Cele mai mari tăieri de bugete au loc la nivelul învățământului profesional, în timp ce învățământul primar și cel secundar primesc fonduri suplimentare în mai multe colegii și școli gimnaziale din oraș.

Unde scad bugetele

Colegiul Tehnic „Petru Mușat” înregistrează cea mai mare diminuare, pierzând în total 72.000 de lei, dintre care 35.000 de lei de la învățământul profesional, 25.000 de lei de la cel secundar superior și 12.000 de lei de la cel secundar inferior. La Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” bugetul se diminuează cu 25.000 de lei, sumă retrasă integral de la învățământul profesional. Pentru Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” se reduce fondul cu 11.000 de lei de la învățământul secundar superior.

Școala Gimnazială Nr. 3 pierde 9.000 de lei de la învățământul primar, la Colegiul de Industrie Alimentară bugetul scade cu 7.000 de lei la învățământul profesional, iar alte diminuări mai mici se înregistrează la Colegiul „Samuil Isopescu”, care pierde 5.000 de lei la învățământul profesional, Școala Gimnazială „G.G. Voievod”, tot 5.000 de lei de la învățământul secundar inferior și GPP 1-2-3 Suceava, cu o diminuare de 2.100 de lei la învățământul preșcolar.

Suplimentări de fonduri

Colegiul Național „Petru Rareș” primește cea mai mare suplimentare, în valoare totală de 42.100 de lei, din care 30.500 de lei pentru învățământul primar și 11.600 de lei pentru cel secundar superior. La Școala Gimnazială Nr. 10 bugetul crește cu 27.000 de lei, din care 14.500 de lei la învățământul primar și 12.500 de lei la cel secundar inferior. Școala Gimnazială „Ion Creangă” primește un plus de 19.000 de lei pentru învățământul secundar inferior, la Școala Gimnazială Nr. 8 fondurile se suplimentează cu 13.000 de lei pentru învățământul primar, la Liceul cu Program Sportiv bugetul crește cu 8.000 de lei pentru învățământul secundar superior, iar Colegiul de Arte „Ciprian Porumbescu” primește un plus de 4.000 de lei la învățământul secundar superior.

Alte unități care primesc bani sunt GPN Obcini, suma de 2.100 de lei; Școala Gimnazială Nr. 1 primește 2.000 de lei și Școala Gimnazială „G.G. Voievod” primește 10.000 de lei la învățământul primar, compensând parțial tăierea de la secundar.

Conform raportului Direcției financiar-contabilitate, aceste redistribuiri interne sunt esențiale pentru ca toți copiii cu cerințe speciale din rețeaua școlară suceveană să își poată primi integral drepturile legale până la sfârșitul anului școlar și calendaristic.