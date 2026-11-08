Vatra Dornei va găzdui, pe 30 decembrie 2026, cea de-a doua ediție a Balului SymphOpera – Balul Vienez de Anul Nou, un eveniment cultural de excepție care își propune să readucă în actualitate atmosfera marilor baluri europene, într-unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale stațiunii: Palatul Dornelor (Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”).

Muzica de operă, valsurile vieneze, dansul și eleganța specifică marilor evenimente de gală se vor reuni, la final de an, într-o manifestare artistică de amploare, organizată într-un cadru arhitectural cu o istorie de 130 de ani.

Evenimentul va începe la ora 16:00 și va reuni nume importante ale scenei muzicale ieșene, artiști consacrați, o orchestră de prestigiu și balerini ai Operei Naționale Române Iași.

Trei tenori ieșeni, în prim-planul unei seri de excepție

Unul dintre principalele puncte de atracție ale ediției din acest an îl reprezintă prezența celor trei tenori ieșeni: Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu.

Balul Vienez de Anul Nou – Balul SymphOpera revine la Palatul Dornelor

Cunoscuți pentru calitățile vocale și interpretările lor, cei trei artiști vor aduce în fața publicului un repertoriu menit să evoce atmosfera Vienei imperiale și farmecul marilor săli de concert europene.

Ariile celebre și paginile muzicale îndrăgite de public vor transforma seara într-o adevărată celebrare a muzicii clasice, oferind spectatorilor prilejul de a se bucura de interpretări de înaltă ținută artistică.

Prezența celor trei tenori reprezintă unul dintre momentele centrale ale Balului SymphOpera, evenimentul fiind conceput ca o întâlnire între muzica de operă, repertoriul vienez și eleganța spectacolului de gală.

Orchestra Metropolitană Iași și Baletul Operei Naționale Române Iași

Atmosfera muzicală va fi completată de Orchestra Metropolitană Iași, coordonată de concertmaestrul Radu Cotoman și dirijată de Marius Mădălin Munteanu.

Orchestra va susține momente muzicale dedicate repertoriului vienez și muzicii clasice, contribuind la conturarea unei seri inspirate de tradiția marilor baluri de Anul Nou.

Publicul va avea parte și de momente coregrafice speciale, susținute de Baletul Operei Naționale Române Iași. Prin grație, expresivitate și eleganță, dansatorii vor completa spectacolul muzical, aducând în prim-plan frumusețea valsului și rafinamentul artei coregrafice.

Întregul program artistic va fi construit astfel încât muzica și dansul să se completeze reciproc, într-o succesiune de momente spectaculoase.

Cinci ore de muzică, dans și socializare

Balul SymphOpera nu va fi doar un concert tradițional, ci o experiență artistică și socială desfășurată pe parcursul a aproximativ cinci ore.

Programul va alterna momentele de spectacol cu pauze dedicate socializării și dansului, oferind participanților posibilitatea de a se bucura de atmosfera unui bal adevărat.

Organizatorii își propun să recreeze spiritul marilor întâlniri mondene europene, în care muzica, conversația, dansul și eleganța vestimentară făceau parte din aceeași experiență culturală.

White Tie / Black Tie – eleganța, parte din spectacol

Pentru a completa atmosfera de gală, organizatorii au stabilit un cod vestimentar special: White Tie / Black Tie.

Participanții sunt încurajați să adopte ținute elegante, inspirate de marile baluri europene. Domnii pot opta pentru frac sau smoking, papion și pantofi de gală, în timp ce doamnele sunt invitate să aleagă rochii de seară, preferabil lungi, completate de accesorii rafinate.

Dress code-ul nu reprezintă doar o recomandare vestimentară, ci o parte importantă a conceptului evenimentului, prin care organizatorii doresc să recreeze atmosfera și prestanța balurilor vieneze de odinioară.

Organizatori și parteneri

Cea de-a doua ediție a Balului SymphOpera – Balul Vienez de Anul Nou este organizată de Asociația Sing Bucovina, în colaborare cu Ateneul Național Iași și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Evenimentul beneficiază de sprijinul partenerilor Clinica Hereditas, Netcom Activ și Novaoptic.

Organizatorii anunță că participarea la Balul SymphOpera este limitată la 200 de locuri, pentru a păstra caracterul exclusivist și atmosfera intimă a evenimentului. Biletele se pot achiziționa de pe https://www.iabilet.ro/