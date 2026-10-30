Balul bobocilor militari

Balul Bobocilor reprezintă, an de an, una dintre cele mai așteptate și emoționante activități ale elevilor de clasa a IX-a din Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”. Evenimentul evidențiază talentul, creativitatea și spiritul de echipă al elevilor aflați la începutul parcursului lor în instituția de învățământ.

După săptămâni întregi de pregătiri intense, repetiții și muncă susținută, bobocii au urcat pe scena colegiului cu încredere și entuziasm, oferind publicului un spectacol de excepție. Fiecare moment artistic a reflectat pasiunea și dedicarea participanților. Programul a realizat cu multă creativitate de elevi și coordonat îndeaproape de profesori, a impresionat prin diversitate și originalitate. Concurenții au prezentat dansuri populare și moderne, momente artistice pline de expresivitate, interpretări vocale deosebite și recitaluri instrumentale la pian și alte instrumente muzicale, demonstrând că performanța și sensibilitatea artistică pot merge mână în mână cu rigorile vieții de licean militar.

Atmosfera a fost una încărcată de emoție, iar fiecare apariție pe scenă a fost răsplătită cu aplauze generoase din partea colegilor, profesorilor și invitaților. Prin profesionalism, naturalețe și energie, bobocii au reușit să cucerească publicul și să impresioneze juriul, care a avut dificila misiune de a departaja concurenții. În final nici nu mai contează numele câștigătorilor, deoarece toți sunt învingători prin prisma faptului că s-au lăsat descoperiți de public și s-au afișat în lumina reflectoarelor scenei colegiului.

Balul bobocilor de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” a demonstrat încă o dată că adolescenții militari sunt nu doar elevi dedicați și disciplinați, ci și tineri talentați, capabili să transforme emoțiile în momente memorabile.

Georgiana Lupu