Balurile Bobocilor

Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ediția 2026

Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ediția 2026
Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ediția 2026

Ediția 2026 a Balului Bobocilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava a adus în fața publicului un spectacol construit în jurul temei „House of Auctions”, în care momente artistice, scenete și concursul de Miss au alcătuit programul serii.

Spectacolul pregătit pentru a sărbători noua generație de ștefaniști a fost definit de creativitate, umor, talent și spirit competitiv.

Programul artistic a inclus momente susținute de elevii colegiului, printre care Denisa Grigorean, Ema Mărtineac, Natalia Crăciun și Maia, precum și reprezentații ale talentatei Beatrice Tcaciuc, laureată la competiții naționale și internaționale din domeniul său.

Un moment important al serii a fost apariția invitatului special, Guess Who, care a completat programul evenimentului.

  • Titlul de Miss CNSCM 2026 a fost câștigat de Maria Ariana Tcaciuc

Zece concurente au intrat în competiția pentru titlul de Miss Boboc CNSCM, trecând prin probe de talent, spontaneitate și eleganță, inclusiv defilarea de seară: Maria Ariana Tcaciuc, Maya Airinei Hueanu, Maria Andronic, Viviana Ioana Cîrlan, Anastasia Iacob, Maia Catană, Teodora Bejenar, Alexandra Grigorean, Jasmina Maria Zaharia, Adela Nichitean.

Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ediția 2026
Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ediția 2026

Titlul de Miss CNSCM 2026 a fost câștigat de Maria Ariana Tcaciuc. Locul al doilea i-a revenit elevei Maya Airinei Hueanu, iar locul al treilea a fost ocupat de Viviana Ioana Cîrlan.

Alte distincții au fost acordate astfel:

  • Miss Popularitate – Maria Andronic;
  • Miss Best Talent – Anastasia Iacob;
  • Miss Elegantă – Maia Catană.

Spectacolul integral poate fi urmărit pe www.monitorulsv.ro.

Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ediția 2026
Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ediția 2026

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