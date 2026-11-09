Balul Bobocilor 2026 de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost un regal de culoare, talent și spontaneitate, eleganță și exuberanță, creativitate și originalitate, estetică și cromatică, spectacol vestimentar, într-un decor la superlativ.

„Felicitări tuturor bobocilor participanți pentru curaj, asumare și momente cu adevărat spectaculoase, magna cum laudae laureaților Ivana Roman (Clasa 9 E) și Lucas Tudose (clasa 9 G), gratitudine elevilor organizatori, remarcabilă și impecabilă prezența scenică a prezentatorilor, laureații din 2023, Ana-Maria Damu (Clasa 12 G) și David Vlad (clasa 12 E), mulțumiri sponsorilor și considerație doamnelor profesoare care au coordonat activitatea organizatorică, prof. Miriam Leon-Postolache și director adjunct, prof. Luminița Lăzărescu!”, a transmis directorul Adrian Puiu.

Balul Bobocilor de la Colegiul „Hurmuzachi” Rădăuți, un spectacol la superlativ

Miss și Mister Boboc – Ivana Roman și Lucas Tudose

Tema – Carnival Sensations – i-a purtat pe spectatori într-o atmosferă de sărbătoare, iar fiecare moment de pe scenă a contribuit la reușita acestui eveniment.

Probele din cadrul concursului au pus în valoare diversitatea talentelor și personalităților participanților, reunind momente de dans, interpretări vocale, momente instrumentale la pian și chitară, teatru.

Câștigători au fost desemnați:

Miss Boboc – Ivana Roman

Mister Boboc – Lucas Tudose

Locul II – Mariangela Fornaro și Vlad Alistar

Locul III – Amalia Rusu și Robert Halus

Miss&Mister Spontaneitate – David Pesclevei și Ivana Roman

Miss&Mister Dinamism – Lucas Tudose și Amalia Rusu

Miss&Mister Carismă – Vlad Alistar și Mara Matcovschi

Miss&Mister Autenticitate – Robert Halus și Sara Galan

Miss&Mister Prezență scenică – Ștefan Lupu și Maria Trifan

Miss&Mister Originalitate – Laurențiu Juravle și Miriam Crevco

Miss&Mister Eleganță – Maria Sandu și George Chiracu.

Balul Bobocilor de la Colegiul „Hurmuzachi” Rădăuți, un spectacol la superlativ

Juriul a fost alcătuit din: prof. Silvia Bulagariu, prof. Paula Haiura, prof. Beatrice Halip, Anca Calenciuc, reprezentant al Consiliului de Administrație, și Maria Bățaru, reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor.

Organizatori: Teodora Cohal, Karine Manz, Bianca Schipor, Ioana Luța, Ioana Nicoară, Ana Luța, Ana Maria Damu, Mariluca Popescu, Daniela Mihalescu, Denis Cazac, Rareș Negru, Alexandru Halip, Petru David Vlad, Ștefan Bereholschi, Petru Cîrdei, Carina Matei.

„Felicitări doamnei prof. Leon-Postolache Miriam pentru coordonarea artistică, doamnei director adjunct, prof. Luminița Lăzărescu, pentru coordonarea organizatorică, dar și coregrafei Denisa Mereșan, pentru munca și dedicarea depuse în pregătirea momentelor artistice, precum și fotografului Daniel Derevlean, pentru surprinderea celor mai frumoase momente ale serii!”, a mai evidențiat directorul Puiu.