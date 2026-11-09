Balul Bobocilor de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – „Street Festival(s) LIVE”

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a organizat, la finele săptămânii trecute, Balul Bobocilor cu tema „Street Festival(s) LIVE”.

Evenimentul, desfășurat în colaborare cu Primăria Gura Humorului și Asociația Părinților – ASPA GH, a reunit un public numeros și a transformat seara într-o adevărată călătorie în jurul lumii.

Cele opt perechi de boboci au purtat spectatorii prin opt festivaluri reprezentative de pe mapamond: Târgul de Fete de pe Muntele Găina (România), Carnavalul de la Rio (Brazilia), Carnavalul de la Veneția (Italia), Las Fallas (Spania), Oktoberfest (Germania), Mombasa Carnival (Kenya), Notting Hill Carnival (Marea Britanie) și Mardi Gras (Statele Unite ale Americii).

Fiecare destinație a adus în scenă elemente specifice de cultură, dans, costume și tradiții, oferindu-le concurenților ocazia de a-și pune în valoare creativitatea, imaginația și talentul artistic. Momentele coregrafice au fost pregătite cu sprijinul coregrafului Andrei Podariu.

Scenariul a fost conceput de prof. Miron Popescu Cecilia Ștefania, care a gândit tot ansamblul ca o transmisiune în direct prin cei opt reporteri: Tiron Alessia, Daria Flutur, Buzec Fabian, Zofotă Miriam, Cândea Raul, Wendling Albert, Grabovschi Lavinia, Trisciuc Florin.

Legătura cu studioul central a fost asigurată de reporterii-ancoră Tamba Cornelia și Nuțu Denis.

Concurenții au trecut prin mai multe probe: prezentarea personală, dans, cultură generală și o probă la alegere, fiecare având ocazia să-și demonstreze personalitatea și aptitudinile.

Spectacolul a fost completat de momentele susținute de invitații speciali. Primul a fost Lucas Moroșan, cunoscut publicului de la emisiunea „Românii au talent” și elev al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Pe scenă a urcat și Cercel, unul dintre artiștii noii generații a trapului românesc, care a animat atmosfera cu piese cunoscute și a ridicat publicul în picioare.

Înainte de after-party, participanții s-au bucurat și de muzica trupei Elixir Band, din care face parte și unul dintre boboci, Romeo Motan. Petrecerea a continuat apoi pe ritmurile puse de DJ Davidan și DJ Emilian Mironiuc, ambii elevi ai colegiului.

Organizatorii i-au amintit pe cei de la Expert Music, pentru sonorizare și lumini, pe Iosep Ștefan și Chiriac Valentin (sincronizare lunmini – sunet), firma de pază, R.P.G..

Miss & Mister Boboc – Nuțu Alessia și Plaiu Giusepe

Cei 10 membri ai juriului, reprezentanți ai cadrelor didactice, ai elevilor și ai sponsorilor, au evaluat prestațiile concurenților și-au desemnat câștigătorii.

Nici publicul nu a rămas doar spectator, având ocazia să-și voteze favoriții.

În urma centralizării voturilor, titlurile de Miss & Mister Boboc au revenit elevilor Nuțu Alessia și Plaiu Giusepe.

Celelalte titluri au fost acordate unor concurenți la fel de talentați și merituoși:

Miss & Mister Charisma – Toma Rebeca și Motan Vasile Romeo,

Miss & Mister Vibe – Rusu Flavia Maria și Gavriliu David

Miss & Mister Fashion – Susanu Alessia Maria și Pamparău Gabriel

Miss & Mister Talent – Ignat Ruxandra și Tiron Darius,

Miss & Mister Energy – Turenschi Diana Carolina și Tamba Filip Constantin

Miss & Mister Personality – Cupșa Alesia și Iosub Andrei

Miss & Mister Elegance – Negară Beatrice Teodora și Flutur David

Bobocii au fost recompensați cu flori (asigurate de Florăria Hellen), diplome și cadouri.

„În spatele unui eveniment reușit se ascund ore de muncă, implicare și efort. O parte dintre aceste activități, surprinse în culisele pregătirilor, pot fi retrăite în filmul <Behind the Scenes>, realizat de Varvaroi Andrei și proiectat în timpul balului, mărturie a efortului colectiv și a entuziasmului care au făcut posibil acest eveniment.

La final, organizatorii mulțumesc tuturor celor care au contribuit la reușita acestei seri: sponsorilor pentru sprijinul și generozitatea lor, conducerii colegiului și cadrelor didactice pentru susținere și încurajări, publicului pentru prezență și aplauze și nu în ultimul rând părinților care au făcut posibile numeroase momente ale spectacolului și s-au implicat constant în organizarea acestuia. Un eveniment reușit nu se construiește niciodată de unul singur ci prin oameni, colaborare și bucuria de a face lucruri de calitate împreună”, au transmis organizatorii.