Balamucul se extinde

De foarte mulţi ani, echipa FCSB este practic o dictatură în care liderul suprem taie şi spânzură, având grijă să se înconjoare de nişte servitori tăcuţi şi umili, a căror unică misiune este aceea de a-i spune stăpânului că e cel mai deştept, mai frumos şi mai bun şi că altul ca el pe lume nu-i. Chestia asta de la urmă chiar e un mare adevăr: altul ca Gheorghe Becali nu cred să mai existe în fotbalul mondial, adică unul care pe lângă patron să se mai erijeze şi în antrenor, purtător de cuvânt, vânzător şi cumpărător de fotbalişti, scouter, mă rog, cam tot ce există în spaţiul fotbalistic. Peste toate, fără să aibă habar de vreun sistem de joc, de vreo tactică, de vreo schemă aplicabilă în teren, dl Becali dă dispoziţii telefonice de felul: „Mie să-mi joace 4-3-3, cu ăla şi cu ălalalt titulari pe linia de fund şi cu Cutare în spatele centrului atacant care e musai să fie Ăla!” Apoi, echipa ia vreo 3-4 cafteli de râsul lumii, de la echipe săteşti sau neomologate, după care stăpânul de sclavi anunţă schimbări radicale: alt antrenor, alţi fotbalişti (ultima: „Am spus că vreau să cumpăr 2-3 fotbalişti, da’ m-am răzgândit: cumpăr 6!”), iar acum vreo două-trei zile l-a ejectat şi pe sclavul cel mai răbdător (de fapt, unul din cei 3, că nu putem să-i neglijăm pe fostul arbitru Tudor şi pe Luţu, alţi sclavi cu acte-n regulă), numitul MM Stoica, care pe la o bucată a făcut şi ceva puşcărie de dragul stăpânului!

Cea mai haioasă achiziţie a lui Becali rămâne neisprăvitul de Drăguş, despre care era convins că o să dea 25 de goluri în actualul sezon (el, săracu’, n-a dat atâtea în toată viaţa!) şi pe care îl plăteşte cu 1 milion de euro ca să distreze lumea cu şuturile peste tribună, chestie la care Mircea Sandu a zis simplu: „Cuuummm? 1 milion? Da’ ce, mă, ăsta e Messi şi Ronaldo la un loc?”. Dacă mai cumpără încă 6 tot atât de buni, tare mi-e că pe Becali îl paşte nu doar falimentul, ci şi retrogradarea!