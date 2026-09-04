Băiatul de 15 ani care a comis un accident mortal, victima fiind un copil de 5 ani, rămâne în arest la domiciliu

Băiatul de 15 ani, din Vadu Moldovei, care a comis accidentul mortal din 17 august, victima fiind un copil de 5 ani, rămâne în arest la domiciliu.

Chiar dacă procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni l-au vrut arestat preventiv, judecătorii au decis altceva.

Minorul primise arest la domiciliu din partea unui magistrat de drepturi și libertăți de la Judecătoria Fălticeni în ziua de 1 septembrie.

Măsura a fost contestată de procurori, iar vineri, 4 septembrie, un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava a decis că nu este cazul ca băiatul să stea în arest preventiv, fiind suficientă măsura arestului la domiciliu.

Decizia este definitivă și nu mai poate fi atacată la altă instanță.

În ziua tragediei, minorul în vârstă de 15 ani, din comuna Vadu Moldovei, a condus o motocicletă pe strada 1 Decembrie 1918 de pe raza localității și a acroșat un copil în vârstă de 5 ani care a pătruns pe partea carosabilă, ieșind dintr-o curte.

Băiatul de 15 ani conducea o motocicletă neînmatriculată, iar la momentul tragediei conducea motocicleta pe contrasens, pe o stradă cu sens unic.

Cercetările au arătat cert că pentru băiatul în vârstă de 15 ani era o practică să conducă acea motocicletă pe drumurile publice, cu acordul tatălui său, în vârstă de 45 de ani, care îi cumpărase vehiculul cu două roți.

”După aproape două săptămâni de anchetă, investigații, expertize și administrare de material probator, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au dispus măsuri ferme și fără un precedent recent atât față de minorul care a condus o motocicletă și a accident mortal un copil de numai 5 ani, dar și față de tatăl șoferului, ambii fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Asta au comunicat polițiștii pe 31 august, când tatăl și fiul au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, cei doi au fost plasați în arest la domiciliu, tatăl de procurorul de caz, iar fiul de un magistrat de la Judecătoria Fălticeni.

Minorul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.