„Back to School” la Iulius Mall Suceava: shopping cu premii instant și șansa de a câștiga un pachet Apple

Finalul vacanței vine cu planuri noi, revederi cu prietenii și pregătiri pentru începutul anului școlar. La Iulius Mall Suceava, „Back to School” înseamnă mai mult decât shopping: în perioada 28 august – 6 septembrie, cumpărăturile pot aduce premii instant și șansa de a câștiga marele premiu – un pachet premium format din iPad 11, iPhone 17 și MacBook Neo 13. Iar cei mici sunt invitați sâmbătă la un atelier creativ, unde își vor putea personaliza propriile penare din piele naturală.

Începutul unui nou an școlar vine cu emoție, energie și, bineînțeles, cu o listă întreagă de cumpărături. Ținuta pentru prima zi de școală, perechea preferată de sneakers, ghiozdanul perfect, rechizitele noi și toate micile detalii care marchează începutul unei noi etape pot fi găsite la Iulius Mall Suceava.

În perioada 28 august – 6 septembrie, shoppingul devine și mai atractiv. Persoanele care fac cumpărături de minimum 500 de lei, dintr-un singur magazin sau din cel mult cinci magazine diferite din Iulius Mall Suceava, se pot înscrie în campania „Back to School” și pot câștiga premii instant.

Zilnic, primele 110 persoane care prezintă bonurile de cumpărături la Centrul Info își pot încerca norocul la Roata cu Premii sau la panoul special amenajat în zona Reserved. Printre premiile puse în joc se numără vouchere la H&M, Lefties, Bershka și Noodle Pack, Cecuri Cadou Iulius, băuturi răcoritoare și pachete cu ciocolată.

Mai mult decât atât, toți participanții înscriși în campanie intră automat în tragerea la sorți din 7 septembrie. Un singur câștigător va pleca acasă cu un pachet premium Apple, care include un iPad 11, un iPhone 17 și un MacBook Neo 13. Partenerul campaniei este Milka.

Creativitate și distracție pentru cei mici

Weekendul aduce și o experiență specială dedicată copiilor. Sâmbătă, 29 august, între orele 16.00 și 19.00, în zona Reserved, cei mici sunt invitați la un atelier creativ de personalizare a penarelor din piele naturală, pe care le vor putea lua acasă la final.

Atelierul va fi susținut de Matei Căldăruș și se va desfășura în trei serii, a câte o oră fiecare. Participarea se face pe bază de înscriere la Centrul Info.

La Iulius Mall Suceava, începutul școlii devine o adevărată aventură, cu shopping, creativitate și premii. Noile ținute, rechizitele preferate și accesoriile pentru un nou început pot veni la pachet cu surprize și cadouri, într-o campanie care transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plină de bucurie.