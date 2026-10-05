„Back to College”, la Iulius Mall Suceava: reduceri, cadouri și șansa de a câștiga o boxă JBL

Studenții care revin în această perioadă în sălile de curs au un motiv în plus să treacă pe la Iulius Mall Suceava. În perioada 5 octombrie – 5 noiembrie, campania „Back to College” le aduce reduceri, cadouri și șansa de a câștiga, prin tragere la sorți, o boxă portabilă JBL Xtreme 5.

Pentru a participa la campanie, studenții trebuie să se prezinte la Centrul Info din Iulius Mall Suceava cu carnetul sau adeverința de student. Aceștia pot primi unul dintre cele 1.000 de carnete „Back to College”, care le oferă acces la oferte speciale pregătite de magazinele și restaurantele din centrul comercial.

Printre brandurile participante se numără Janette, Meli Melo, Noir, Hellen Fashion, Bigotti și Salamander, unde studenții pot găsi haine și accesorii. Pentru produse de beauty și îngrijire personală, ofertele sunt disponibile la XPERTBEAUTY și Cupio, în timp ce Beauty by Empire și Empire Salon au pregătit reduceri la servicii de înfrumusețare. Totodată, Secom vine cu oferte pentru produse dedicate îngrijirii și stării de bine.

Campania include și oferte pentru accesorii de telefon, disponibile la Ray Protect, dar și promoții pentru pauzele dintre cursuri. Studenții pot beneficia de oferte la Mado, Vreau Înghețată, Spartan, Mesopotamia, Wokfull și Cartofisserie.

Primele 200 de persoane care își revendică carnetul primesc și cadouri garantate. Printre surprize se numără invitații la InBusiness, pregătite pentru primii zece studenți, roll-uri de la :yumm, vouchere la Cărturești și Noir, precum și doze de Coca-Cola.

În plus, toți studenții înscriși în campanie intră automat în tragerea la sorți pentru o boxă portabilă JBL Xtreme 5, cu putere de 130W, conectivitate Bluetooth și certificare IP68. Extragerea câștigătorului este programată pentru data de 6 noiembrie.

Campania „Back to College” se desfășoară la Iulius Mall Suceava până pe 5 noiembrie, iar studenții sunt invitați să treacă pe la Centrul Info pentru a-și revendica carnetul și a descoperi ofertele pregătite pentru începutul noului an universitar.