Avionul președintelui Volodimir Zelenski a decolat astăzi de la aeroportul din Suceava

Avionul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decolat luni, la ora 14.30, de la Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. Potrivit unor surse, în aeronavă s-ar fi aflat președintele Zelenski și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care participă în această săptămână, la New York, la Adunarea Generală a ONU.

Decizia de a pleca spre SUA via Londra de la Suceava ar fi fost justificată de faptul că în perioada în care avionul prezidențial al președintelui Ucrainei se afla în Republica Moldova, dronele rusești au intrat de două ori în spațiul aerian al țării. Chiar Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat atât când intenționa să decoleze din Chișinău spre Oslo, pe 8 septembrie, cât și la întoarcerea sa din străinătate, tot prin capitala Republicii Moldova. Pătrunderi neautorizate de drone în spațiul aerian al Republicii Moldova au fost raportate, de asemenea, pe 12 și 14 septembrie.

Pe 12 septembrie, o dronă a cărei proveniență nu a fost făcută publică s-a prăbușit în comuna Calafindești.