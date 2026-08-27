Aveau lipiți de corp 132.800 de dolari pe care doreau să îi introducă în România

Nu mai puțin de 132.800 de dolari SUA au descoperit autoritățile din Punctul de Trecere a Frontierei Siret la doi ucraineni care au intrat în România în după-amiaza zilei de miercuri, 26 august.

Este vorba de un bărbat și o femeie, care erau suspecți, motiv pentru care au fost controlați mai atent.

La percheziția corporală, s-au descoperit banii ascunși, care erau lipiți.

Cei doi au fost amendați cu 15.000 de lei, iar suma de 132.800 de dolari a fost indisponibilizată cel puțin pentru o perioadă de 30 de zile.

Din primele informații, ucrainenii ar fi transportatori și ar fi justificat faptul că banii erau pentru achiziția de mărfuri din străinătate.