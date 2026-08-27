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Aveau lipiți de corp 132.800 de dolari pe care doreau să îi introducă în România

Dolari confiscați
Dolari confiscați

Nu mai puțin de 132.800 de dolari SUA au descoperit autoritățile din Punctul de Trecere a Frontierei Siret la doi ucraineni care au intrat în România în după-amiaza zilei de miercuri, 26 august.

Este vorba de un bărbat și o femeie, care erau suspecți, motiv pentru care au fost controlați mai atent.

La percheziția corporală, s-au descoperit banii ascunși, care erau lipiți.

Cei doi au fost amendați cu 15.000 de lei, iar suma de 132.800 de dolari a fost indisponibilizată cel puțin pentru o perioadă de 30 de zile.

Din primele informații, ucrainenii ar fi transportatori și ar fi justificat faptul că banii erau pentru achiziția de mărfuri din străinătate.

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