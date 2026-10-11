Avalanșă de goluri în Liga a V-a

Șomuzul Preutești, liderul Seriei I a Ligii a V-a n-a avut milă de gazdele de la Pecetea Cumpărătura Bosanci. Echipa antrenată de Vasilică s-a impus cu categoricul scor de 15-1, avându-i pe Nistor (4), Beclea (3), Vasiliu (3), Gagiu (2), Irimia, Clipa și Arotăriței, marcatori.

În Seria a II-a, cea mai categorică victorie a fost repurtată de Unirea Grămești, 8-1 în disputa cu cei de la Călimănelul Panaci.

Golurile învingătorilor au fost înscrise de Tcaciuc (4), Avarvarei (2), Daneliuc și Galan.

Rezultate:

Seria I

Carpatic Suceava – Sporting Siminicea 2-1

Pecetea Cumpărătura Bosanci – Șomuzul Preutești 0-15

Avântul Todirești – Releul Mihoveni Șcheia 1-3

Foresta Hârtop – Flacăra Prelipca 6-1

Unirea Salcea – Viitorul Baia 2-1

Viitorul Forăști – Voința Zvoriștea 0-9

Clasament

1 Șomuzul Preutești 5 5 0 0 34-1 15p

2 Voința Zvoriștea 5 5 0 0 26-4 15p

3 Unirea Salcea 5 4 0 1 22-7 12p

4 Sporting Siminicea 5 3 0 2 14-13 9p

5 Carpatic Suceava 5 2 2 1 6-7 8p

6 Releul Mihoveni Șcheia 5 2 1 2 22-13 7p

7 Viitorul Baia 5 2 1 2 13-14 7p

8 Avântul Todireşti 5 2 0 3 14-12 6p

9 Foresta Hârtop 5 2 0 3 17-16 6p

10 Flacăra Prelipca 5 1 0 4 10-17 3p

11 Viitorul Forăști 5 0 0 5 1-31 0p

12 Pecetea Cumparatura 5 0 0 5 5-49 0p

Seria a II-a

Avântul Frasin – Foresta Moldovița 0-3

Sporting Poieni Solca – Locomotiva Dornești 2-1

Polul Nord Brodina – Unirea Horodnic de Sus 0-1

Unirea Grămești – Călimănelul Panaci 8-1

Campionii Marginea – Vânătorul Dorna Candrenilor 2-8

Forestierul Frumosu – Viitorul Negostina 5-1

Clasament

1 Unirea Grămeşti 5 4 0 1 19-5 12p

2 Avântul Frasin 5 4 0 1 15-6 12p

3 Polul Nord Brodina 5 4 0 1 13-6 12p

4 Foresta Moldovița 5 3 1 1 18-7 10p

5 Vânătorul Dorna Candrenilor 5 3 0 2 15-9 9p

6 Unirea Horodnic de Sus 5 3 0 2 10-9 9p

7 Sporting Poieni Solca 5 3 0 2 9-9 9p

8 Forestierul Frumosu 5 2 1 2 14-11 7p

9 Locomotiva Dorneşti 5 1 0 4 8-12 3p

10 Viitorul Negostina 5 1 0 4 8-16 3p

11 Călimanelul Panaci 5 1 0 4 8-30 3p

12 Campionii Marginea 5 0 0 5 5-23 0