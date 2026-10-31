Autoutilitară Mercedes de 20.000 de euro, confiscată de polițiști după un transport de bușteni exploatați ilegal

O acțiune de control derulată timp de două zile de polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publică al IPJ Suceava a dus la confiscări importante de lemne, din depozitul unei societăți, dar și la confiscarea unei autoutilitare care mai fusese depistată recent în trafic cu lemn din afara circuitului legal.

Joi, 29 octombrie, în cadrul acțiunii ”Scutul Pădurii”, polițiștii au identificat, la volanul autoutilitarei din imagine, un bărbat din Valea Moldovei, care transporta bușteni gater, specia rășinoase. Bărbatul din Valea Moldovei nu avea documente legale pe lemnul transportat.

Autoutilitara Mercedes a fost condusă sub escortă la depozitul de materiale lemnoase din cadrul Cantonului Silvic ”Izvor”- Ocolul Silvic Gura Humorului, în vederea inventarierii materialelor lemnoase.

A doua zi, vineri, 30 octombrie, după efectuarea inventarierii de către specialiștii Gărzii Forestiere Suceava, s-a constatat faptul că autoutilitara transporta cantitatea de 6,31 m.c buștean gater, specia rășinoase.

Cu aceeași mașină se mai efectuase relativ recent un transport de lemne de pe piața neagră depistat în flagrant de polițiști, dar nici nu a mai fost cazul de constatare a transportului ilicit cu repetiție.

Prin Ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier s-a dispus indisponibilizarea și ridicarea autoutilitarei marca MERCEDES-BENZ, în valoare aproximativă de 20.000 euro, dar și a cantității de 6,31 mc buștean gater specia rășinoase, în valoare de 3.320 lei.

Dosarul penal deschis privește infracțiunea de ,,transportul cu orice mijloace de transport a materialelor lemnoase, cu volum cuprins între 5,01 m.c. și 10,00 mc inclusiv, neînsoţite de documente specifice de transport”.

Polițiștii au mai descoperit afaceri cu mult lemn din afara circuitului legal, la un depozit din Voievodeasa-Sucevița

În cadrul aceleași acțiuni de control, desfășurate pe 28 și 29 octombrie, polițiștii de la Protecția Fondului Forestier au efectuat un control pe linie silvică la un operator economic de pe raza comunei Sucevița, sat Voievodeasa. Astfel, după efectuarea balanței dintre stocul faptic și stocul scriptic înregistrat în SUMAL 2.0, dar și după verificarea legalității emiterii avizelor de însoțire a materialelor lemnoase, a rezultat o cantitate de 242 mc material lemnos fără documente de proveniență.

Pentru aceste nereguli grave au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, în valoare de 50.000 lei, totodată fiind aplicată măsura complementara a confiscării valorice a cantității de 242 m.c material lemnos, în valoare de aproximativ 72.000 lei.