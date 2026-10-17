Autoutilitară de 6.000 de euro, confiscată de polițiști pentru că se afla la al doilea transport ilegal de lemn

Polițiștii de la Secția Rurală Vadu Moldovei au depistat două transporturi ilegale de lemn în cursul zilei de vineri, unul din cazuri fiind mai deosebit pentru că aceeași mașină mai fusese depistată și luna trecută în aceeași situație. În aceste condiții, polițiștii au deschis dosar penal și au confiscat autoutilitara.

Pentru transportator, paguba este mare, având în vedere că transporta lemn în valoare de câteva sute de lei, iar autoutilitara valorează în jur de 6.000 de euro.

Vineri, în jurul orei 11.40, patrula din cadrul Secției Rurală Vadu Moldovei, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu și acționând în vederea valorificării unor informații de interes operativ privind transporturile ilegale de materiale lemnoase efectuate pe raza de competență, a oprit în trafic pentru control, în satul Ruși, din comuna Forăști, pe strada Cantonului, o autoutilitara marca Iveco, care transporta lemn de foc.

La volan era un tânăr în vârstă de 28 de ani, din satul Herla, comuna Slatina, care nu avea acte de proveniență pe lemn.

În urma inventarierii efectuate la Ocolul Silvic Dolhasca s-a stabilit că șoferul a transportat cu autoutilitara cantitatea de 4,2 mc lemn foc rășinoase, în valoare de 756 de lei.

Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că recent, pe 12 septembrie, în comuna Fântâna Mare, același șofer a mai fost depistat transportând cu aceeași autoutilitara cantitatea de 4 mc cherestea tivită molid fără acte de proveniență, atunci fiind amendat iar lemnul confiscat.

După schimbarea legislației, un al doilea transport ilegal de lemn, în interval de 12 luni, duce și la confiscarea mijlocului de transport.

Autoutilitara marca IVECO, în valoare de 6.000 euro a fost indisponibilizată și transportată în depozitul special amenajat al IPJ Suceava de la Stroiești, la marginea DN 17, care leagă Suceava de Ardeal.

Polițiștii au constatat în flagrant săvârșirea infracțiuni de: ”transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, neînsoțite de aviz de însoțire a materialelor lemnoase sau fără provenință legală, în mod repetat, în interval de un an ”.