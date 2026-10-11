O autoutilitară marca Iveco, în valoare de 10.000 de euro, a fost indisponibilizată de polițiști în cursul zilei de sâmbătă, 10 octombrie.

Mașina aparține firmei primarului din Valea Moldovei, Romică Niculai Floriștean, iar în momentul în care a fost oprită în trafic, pe DJ 208V, la Pătrăuți, polițiștii au constatat că era încărcată cu cherestea.

La volan se afla un bărbat din Valea Moldovei, care le-a spus oamenilor legii că nu are nici un document pentru marfa pe care o transporta.

În aceste condiții, autoutilitara a fost condusă la sediul Ocolului Silvic Pătrăuți, unde, în urma inventarierii, s-a constatat că este vorba de cantitatea de 5,5467 mc cherestea rășinoase, în valoare de 3.976 de lei.

Autoutilitară de 10.000 de euro, aparținând unui primar din județ, indisponibilizată de polițiști

Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ,,transportul cu orice mijloace de transport a materialelor lemnoase, cu volum cuprins între 5,01 mc și 10,00 mc inclusiv, neînsoţite de documente specifice de transport”.

În afara dosarului penal, s-a dispus confiscarea întregii cantități de cherestea și indisponibilizarea autoutilitarei.

Interesant este că aceeași autoutilitară a mai fost depistată în trafic și joi, 8 octombrie, tot în timp ce transporta material lemnos fără documente.

Autoutilitară de 10.000 de euro, aparținând unui primar din județ, indisponibilizată de polițiști

În ziua respectivă, la volan era chiar primarul din Valea Moldovei, care a scăpat doar cu o amendă și a fost lăsat fără marfă, și asta pentru că transporta o cantitate de material lemnos sub 5,01 mc.

Romică Niculai Floriștean este o cunoștință veche a polițiștilor, care l-au cercetat de-a lungul timpului pentru conducere a unui autovehicul neînmatriculat, pentru conducere cu permisul suspendat, pentru conducere sub influența alcoolului, dar și pentru că a fost prins cu un camion cu ITP expirat și cu remorcă cu număr fals.

De fiecare dată a reușit să scape fără condamnare.

Autoutilitară de 10.000 de euro, aparținând unui primar din județ, indisponibilizată de polițiști