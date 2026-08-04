Autoutilitară confiscată de polițiști pentru abandon de deșeuri din construcții

Polițiștii din Vicovu de Sus au acționat în urma unei sesizări privind faptul că în data de 28 iulie un bărbat a abandonat deșeuri provenite din materiale de construcții, transportate cu o autoutilitară, în apropierea pieței agroalimentare din orașul Vicovu de Sus.

După ce s-au adunat date și informații s-a stabilit traseul din acea zi al unui localnic în vârstă de 36 de ani, care a transportat bucăți de beton cu autoutilitara marca Scania și le-a abandonat în zona pieței agroalimentare din orașul Vicovu de Sus.

Șoferul a fost identificat, amendat, dar mai ales, în baza OUG 92/2021, privind regimul deșeurilor, s-a dispus confiscarea autoutilitarei marca Scania în valoare de aproximativ 20.000 de euro.

Bărbatului i s-a impus și sancțiunea complementară de a ridica deșeurile aruncate în alte zone decât cele autorizate și curățarea terenului conform legislației în vigoare.

Autoutilitara marca Scania a fost indisponibilizată și transportată la centrul special amenajat al IPJ Suceava din comuna Stroiești (Trei Movile).