Autoturism proiectat într-un gard, după ce șoferul a ignorat trenul de Putna

Un autoturism condus de un șofer care nu a fost atent la trecerea la nivel cu calea ferată, în zona Gălănești – Putna, a fost acroșat de automotorul CFR Călători și proiectat la metri buni distanță, până într-un gard. S-a întâmplat luni dimineață, dar din fericire șoferul nu a avut de suferit, rezultând numai pagube materiale.

Sucursala Regională de Căi Ferate Iași a anunțat că trenul Regio 5626, pe relația Putna-Suceava, aparținând operatorului de transport feroviar „CFR Călători”, a acroșat un autoturism situat în linie curentă între stațiile Gura Putnei și Gălănești.

Trecerea la nivel unde a avut loc coliziunea este semnalizată cu indicatoarele rutiere „Crucea Sfântului Andrei” și „Oprire” (STOP).

Este vorba de acea trecere simplă, la care șoferul trebuie să oprească și să se asigure.

În urma impactului au rezultat pagube materiale la automotorul de tip Desiro și la autovehiculul implicat.

Numărul de accidente de pe această linie secundară, Dornești – Putna, este unul ridicat, deși trenurile circulă cu viteză foarte scăzută. Realitatea este că mulți șoferi pur și simplu ignoră trenul și pericolul și nu se asigură la trecerile la nivel simple, care, într-adevăr, sunt în număr mare.

”În contextul campaniei naționale de siguranță feroviară „Fii precaut! Trecerea la nivel nu iartă greșelile!”, Sucursala Regională de Căi Ferate Iași reamintește tuturor participanților la trafic obligația de a respecta semnalizarea rutieră și feroviară la trecerile la nivel. La indicatorul „Oprire”, conducătorii auto au obligația de a opri și de a se asigura că nu se apropie niciun tren înainte de a traversa calea ferată. Siguranța vieții trebuie să fie prioritară în orice situație”, a transmis Sucursala Regională de Căi Ferate Iași.