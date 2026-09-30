Prefectura Suceava și liderii comunităților de romi din județ caută soluții pentru combaterea absenteismului. Miercuri, la Palatul Administrativ s-a întrunit Grupul de lucru mixt pentru romi, iar în cadrul întâlnirii prezidate de prefectul Bogdan Păstrăv și subprefectul Camelia Damian discuțiile s-au axat pe gestionarea începutului de an școlar în comunitățile de romi, cu un accent deosebit pe asigurarea accesului universal la educație și combaterea fenomenului de absenteism.

La dezbateri au participat responsabili din administrație și societatea civilă, printre care Alina Neagu, consilier pentru problemele romilor în cadrul prefecturii, Ioana Solovăstru, președinta Asociației Partida Romilor Pro-Europa, și Lucian Dimitriu, inspector pentru problemele educaționale ale romilor. De asemenea, la discuții au fost prezenți experții locali, mediatorii sanitari și școlari, dar și reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate.

Prezentarea de specialitate a fost susținută de inspectorul școlar Lucian Dimitriu, care a expus situația participării școlare în rândul elevilor romi din județ. Acesta a subliniat că doar printr-o intervenție rapidă și extrem de bine coordonată se poate pune o barieră în fața abandonului școlar timpuriu.

Discuțiile din cadrul grupului s-au concentrat pe identificarea punctuală a cazurilor în care copiii întâmpină dificultăți financiare sau sociale în a frecventa cursurile. În acest mecanism, un rol esențial îl joacă mediatorii școlari și experții locali, aceștia fiind puntea de legătură directă dintre școală, familii și autorități.

Autoritățile sucevene se mobilizează pentru a ține copiii romi în școală

Potrivit unui comunicat remis de prefectură după ședința de lucru, prefectul Bogdan Păstrăv a atras atenția asupra faptului că educația rămâne singura armă eficientă pentru combaterea sărăciei și a vulnerabilităților sociale.

„Educația este una dintre cele mai importante căi prin care putem reduce vulnerabilitățile din comunitățile de romi. Este important să intervenim din timp atunci când apar semne de absenteism sau risc de abandon școlar și să avem o colaborare reală între școală, familie, autoritățile locale și specialiștii care lucrează direct în comunități. Fiecare copil care rămâne în sistemul de educație înseamnă o șansă în plus pentru viitorul său și pentru comunitatea din care face parte”, a declarat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

În perioada următoare, Grupul de lucru mixt va intensifica monitorizarea în teren. Autoritățile își propun să scurteze lanțul birocratic, astfel încât orice problemă sau risc educațional semnalat în județ să își găsească o rezolvare concretă în cel mai scurt timp posibil.