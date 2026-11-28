Autoritățile județene și locale, alături de care s-au aflat și parlamentari de Suceava, au participat, sâmbătă, la ceremonia oficială de depunere de coroane de flori la bustul lui Iancu Flondor, unul dintre principalii artizani ai unirii Bucovinei cu Regatul României. În primele rânduri au stat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan alături de primarul Sucevei, Vasile Rîmbu. Au luat parte, de asemenea, parlamentari suceveni, printre care Alexandru Băișanu, inițiatorul principal al legii nr. 250/2015, care declară data de 28 noiembrie Ziua Bucovinei, Ioan Stan, Eugen Bejinariu, Mirela Adomnicăi, Ioan Balan, precum și primari din județ.

Tot sâmbătă, la ora 12.00, are loc ceremonia religioasă de sfințire a Palatului Administrativ din Suceava, la ora 14.00 – un spectacol dedicat Zilei Bucovinei, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, susținut de grupuri folclorice din județ, elevi ai Școlii Populare de Arte, un grup de muzică folk, reprezentanți ai comunităților etnice și coruri religioase. La ora 15:00, în sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ, va fi un concert susținut de „Select Cvartet Plus” din Chișinău, sub conducerea artistică a maestrului Mihail Agafița, iar de la ora 17:00, pe esplanadă va avea loc un spectacol susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”.