Autoritățile județene, alături de copiii și angajații de la Așezământul „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți, la hramul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat, joi, la hramul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din cadrul așezământului, împreună cu Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Ionuț Adomniței, directorul DGASPC Suceava, și Petru Tănase, secretarul general al județului Suceava.

„A fost o zi de sărbătoare la Rădăuți, alături de copiii Așezământului <Sfântul Ierarh Leontie> și de oamenii care le sunt aproape în fiecare zi”, a transmis Gheorghe Șoldan după ce a participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, împreună cu un sobor de preoți, în prezența copiilor, a celor care îi îngrijesc și a credincioșilor veniți să se bucure de această sărbătoare.

„Gândul meu de recunoștință se îndreaptă către toți cei care, zi de zi, le oferă acestor copii grijă, sprijin și încredere. Prin munca și dragostea lor, le dau șansa să crească în siguranță și să privească viitorul cu speranță. De sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, vă doresc tuturor sănătate, liniște în suflet și bucurii alături de cei dragi!”, a spus Gheorghe Șoldan.

Președintele Consiliului Județean Suceva, Gheorghe Șoldan, a participat la hramul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din Rădăuți