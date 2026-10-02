Autobuze mai mari și curse suplimentare de dimineață către Ipotești, din 5 octombrie

Municipalitatea suceveană și conducerea TPL SA intervin pentru rezolvarea problemelor de transport semnalate de cetățenii din zona metropolitană. În urma sesizărilor făcute de călători cu privire la aglomerația din prima parte a dimineții pe linia M105, Suceava – Ipotești, autoritățile au decis modificarea graficului de transport și a mijloacelor de transport alocate.

Viceprimarul municipiului Suceava Daniel Ungurian a anunțat vineri că soluțiile au fost stabilite de comun acord în cadrul unor discuții la care au participat operatorul de transport public local, TPL Suceava, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și Primăria Ipotești.

Prima măsură vizează schimbarea mijloacelor de transport alocate acestei rute. Începând de luni, pe linia M105 vor fi introduse mijloace de transport omologate pentru 37 de călători, renunțându-se la microbuzele/autobuzele de mici dimensiuni care aveau o capacitate de doar 23 de locuri. Pe lângă volumul mai mare oferit pasagerilor, aceste autobuze beneficiază și de o autonomie extinsă, asigurând o fiabilitate sporită pe traseu.

Pentru a reduce timpii de așteptare în stații și pentru a prelua fluxul de elevi și navetiști, operatorul introduce un al doilea vehicul pe traseu și reconfigurează plecările în intervalul critic 06:00-09:30.

Noul program

Noul program de transport pentru diminețile din cursul săptămânii, valabil din 5 octombrie 2026, va fi următorul:

Plecări autobuz 1: 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 09:00 (și în continuare conform programului normal afișat);

Plecări autobuz 2: 07:00, 07:40, 08:30, 09:30 (și în continuare conform programului normal afișat).

Prin această intercalare a curselor, frecvența vehiculelor crește semnificativ, oferind o alternativă viabilă la orele de vârf, când se înregistrau cele mai mari blocaje.

Reprezentanții societății de transport public au transmis mulțumiri sucevenilor și locuitorilor din Ipotești „pentru răbdare și înțelegere”, dând asigurări că situația nu va rămâne nesupravegheată. Dispeceratul TPL și comisia metropolitană vor continua să urmărească zilnic gradul de ocupare a noilor autobuze de 37 de locuri. Totodată, dialogul instituțional cu Primăria Ipotești va rămâne deschis pentru a ajusta programul ori de câte ori nevoile reale din teren o vor impune.