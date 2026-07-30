Autobuze din oră în oră spre Cetatea de Scaun între 31 iulie și 2 august

Rockeri și pasionații de motoare care participă la în aceste zile la Bucovina Motorfest 2026 pot apela și la transportul în comun pentru deplasare.

În perioada 31 iulie – 2 august, organizatorii pun la dispoziția publicului o linie specială de transport în comun pentru a facilita accesul la eveniment, din stația Centru la Cetatea de Scaun a Sucevei. Autobuzele vor circula zilnic, între orele 17:00 și 00:00, cu o frecvență din oră în oră. Organizatorii au precizat că, în funcție de numărul participanților și de solicitări, programul de transport va putea fi prelungit până la ora 01:00.

Această facilitate este realizată în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transport Metropolitan Suceava”, căreia organizatorii festivalului îi transmit mulțumiri publice pentru sprijinul acordat și implicarea în buna desfășurare a evenimentului.