Sportiva Anastasia Pețenghe de la CSU Suceava a făcut o figură deosebit de frumoasă la Campionatul Național de Înot pentru Juniori, Tineret și Seniori în bazin scurt (25 metri), competiție desfășurată zilele trecute la Complexul Sportiv de Natație din Otopeni. Sportiva pregătită de Sorina Diaconescu a cucerit medalia de aur și titlul de campioană națională de juniori în proba de 400 metri liber. Aceasta și-a completat palmaresul cu încă o clasare pe podium, obținând medalia de bronz în proba de 400 metri mixt.

Alți trei înotători de la CSU Suceava, este vorba de Irina Diaconescu, Filip Andriu și Vlad Diaconescu, au reușit să își asigure calificarea în finalele probelor disputate la categoriile lor de vârstă.

Aur și Bronz pentru Anastasia Pețenghe de la CSU Suceava la Naționalele de Înot

Sorina Diaconescu, antrenoare CSU Suceava a declarat: ,,Pentru înotătorii clubului nostru urmează o perioadă importantă de acumulare, următoarea competiție oficială din calendarul Federației Române de Natație şi Pentatlon Modern fiind programată în luna aprilie. Cu un regim de antrenamente zilnice, început încă de la vârsta de 6 ani, acești sportivi demonstrează o dedicare exemplară și merită toată susținerea pentru a performa în sportul pe care l-au ales. Astfel, menținerea rezultatelor obținute la Otopeni depinde în mod esențial de continuitatea antrenamentelor și de condițiile de pregătire de care vor beneficia înotătorii în următoarele luni.”