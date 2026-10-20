Aur pentru Bucovina, la Chișinău! Corala „Academica-Bucovina” a cucerit juriul internațional cu punctaj maxim

Performanță de excepție pentru muzica bucovineană peste Prut. Corala „Academica-Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc a obținut medalie de aur și punctajul maxim de 24 de puncte la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului-Concurs Internațional de Muzică Corală „A ruginit frunza din vii”, desfășurat la Chișinău. În spatele acestei reușite se află talentul, munca susținută și măiestria dirijorului profesor Emil Forfotă.

Bucovina a strălucit pe scena muzicii corale internaționale

În perioada 15 – 18 octombrie 2026, Chișinăul a devenit capitala muzicii corale, găzduind unul dintre evenimentele de prestigiu ale genului din spațiul est-european: Festivalul-Concurs Internațional „A ruginit frunza din vii”.

Aproximativ 30 de formații din Republica Moldova, România, Ucraina, Spania, Letonia și Germania au intrat în competiție, oferind publicului și juriului un adevărat regal muzical. Printre participanții care au atras atenția s-a numărat Corala „Academica-Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, care a reprezentat cu cinste școala muzicală bucovineană.

Sub bagheta profesorului Emil Forfotă, formația câmpulungeană a concurat la Secțiunea C – coruri mixte, demonstrând că pasiunea pentru muzică, disciplina și armonia dintre voci pot transforma fiecare interpretare într-un moment de excepție.

24 de puncte din 24 și medalie de aur

Momentul culminant a venit la Gala Laureaților, desfășurată în eleganta Sală cu Orgă din Chișinău. Aici, efortul și talentul coriștilor bucovineni au fost răsplătite cu medalie de aur și punctajul maxim de 24 de puncte, o distincție care confirmă valoarea artistică a formației și nivelul ridicat al interpretării sale.

Evaluarea a fost realizată de o comisie internațională de specialitate, în baza unor criterii exigente, care au vizat tehnica și calitatea vocală, expresivitatea interpretării, originalitatea repertoriului și diversitatea stilistică.

Dincolo de scorul impresionant, această recunoaștere vorbește despre orele de repetiții, despre perseverență și despre dorința de a duce muzica la cel mai înalt nivel. Într-o competiție internațională, în care fiecare detaliu contează, performanța Coralei „Academica-Bucovina” reprezintă o veritabilă carte de vizită pentru Câmpulung Moldovenesc, pentru Bucovina.

Patru zile de muzică, emoție și întâlniri culturale

Festivalul a transformat Chișinăul într-un spațiu al dialogului artistic, reunind interpreți și tradiții muzicale din mai multe țări. Evenimentele s-au desfășurat în locații reprezentative ale capitalei Republicii Moldova: deschiderea oficială a avut loc la Port Mall, concursul propriu-zis s-a desfășurat în Sala de Înregistrări a Teleradio Moldova, iar Concertul de Muzică Națională a adus împreună participanții și publicul la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, sâmbătă, 17 octombrie.

Festivalul s-a încheiat duminică prin Gala Laureaților, găzduită de Sala cu Orgă, un cadru pe măsura emoției și a bucuriei aduse de recunoașterea meritelor artistice.

Pentru Corala „Academica-Bucovina”, participarea la această manifestare a însemnat și o nouă ocazie de a promova identitatea culturală a Bucovinei și de a demonstra că muzica unește oameni, tradiții și generații dincolo de granițe.

Emil Forfotă și o echipă unită de aceeași pasiune

În spatele unei asemenea performanțe se află nu doar talentul individual al fiecărui interpret, ci și capacitatea unui colectiv „de a respira, de a simți și de a transmite împreună”. Un rol esențial îi revine profesorului Emil Forfotă, dirijorul care coordonează activitatea coralei. Astfel, rezultatul de la Chișinău încununează munca unei echipe pentru care muzica înseamnă rigoare, dăruire și respect față de public. Medalia de aur și cele 24 de puncte obținute la Chișinău consolidează prestigiul Coralei „Academica-Bucovina” și confirmă potențialul artistic al formațiilor care duc mai departe tradiția muzicală a zonei.