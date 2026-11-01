Aur la Cupa României pentru luptătorul sucevean Tudor Lupitrec

Concursul de Cupa României pentru categoria de vârstă U 15 desfășurat zilele trecute la Călărași a produs un nou rezultat excelent pentru luptătorul sucevean Tudor Lupitrec. Sportivul pregătit de Valerică Gherasim la LPS Suceava a reușit să se claseze pe prima poziție, confirmând încă o dată.

„Trebuie spus că Tudor are vârsta de doar 13 ani, el concurând cu sportivi mai mari ca vârstă. De altfel, în 2026, acesta și-a trecut în palmares titlurile naționale atât la categoria U 13 cât și la U 15. Mulțumim Consiliului Județean, Consiliului Local și tuturor celor care ne-au susținut și au avut încredere în noi”, a declarat antrenorul Valerică Gherasim.