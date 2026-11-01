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Aur la Cupa României pentru luptătorul sucevean Tudor Lupitrec

Aur la Cupa României pentru luptătorul sucevean Tudor Lupitrec
Aur la Cupa României pentru luptătorul sucevean Tudor Lupitrec

Concursul de Cupa României pentru categoria de vârstă U 15 desfășurat zilele trecute la Călărași a produs un nou rezultat excelent pentru luptătorul sucevean Tudor Lupitrec. Sportivul pregătit de Valerică Gherasim la LPS Suceava a reușit să se claseze pe prima poziție, confirmând încă o dată.

„Trebuie spus că Tudor are vârsta de doar 13 ani, el concurând cu sportivi mai mari ca vârstă. De altfel, în 2026, acesta și-a trecut în palmares titlurile naționale atât la categoria U 13 cât și la U 15. Mulțumim Consiliului Județean, Consiliului Local și tuturor celor care ne-au susținut și au avut încredere în noi”, a declarat antrenorul Valerică Gherasim.

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