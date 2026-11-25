Filiala județeană a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Suceava și deputatul AUR Petru Gabriel Negrea au transmis, marți, comunicate de presă prin care condamnă un incident violent care s-ar fi petrecut în sediul Primăriei Gălănești, în care ar fi fost implicat un consilier local al formațiunii.

Potrivit unui comunicat transmis de departamentul de presă al AUR Suceava, incidentul ar fi avut loc în data de 23 noiembrie a.c., în sediul Primăriei Gălănești, imediat după încheierea ședinței Consiliului Local. Reprezentanții filialei județene susțin că Vasile Șorodoc, consilier local AUR, ar fi fost agresat fizic de doi consilieri locali ai USR. Totodată, AUR Suceava acuză lipsa de reacție a reprezentanților conducerii primăriei, despre care afirmă că nu ar fi intervenit în sprijinul consilierului.

Conform sursei citate, Vasile Șorodoc a depus o plângere penală în acest caz. Filiala AUR Suceava solicită autorităților competente cercetarea cu celeritate a incidentului, conservarea și verificarea înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, precum și dispunerea măsurilor legale care se impun. „Violența în administrația publică este inadmisibilă, indiferent de apartenența politică a celor implicați, iar asemenea fapte nu trebuie tolerate sau trecute sub tăcere”, se arată în comunicatul transmis de AUR Suceava.

Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea a reacționat la rândul său printr-un comunicat de presă, solicitând elucidarea urgentă a situației. În mesajul său, parlamentarul face referire la informațiile conform cărora consilierul local Vasile Șorodoc ar fi fost agresat fizic de trei consilieri USR după ședința Consiliului Local, exprimându-și îngrijorarea față de relatările privind lipsa de intervenție a persoanelor prezente.

Deputatul AUR Petru Gabriel Negrea

„În calitate de deputat AUR, condamn orice formă de violență și solicit autorităților competente o anchetă riguroasă, transparentă și imparțială. Am încredere că Poliția Română își va face datoria, că toate probele vor fi valorificate și că persoanele găsite vinovate vor răspunde în fața legii. Violența nu are ce căuta în administrația publică și nici în viața politică”, a declarat deputatul Petru Gabriel Negrea, transmițându-i totodată solidaritatea și urări de însănătoșire grabnică colegului său.

Până la momentul publicării acestui articol, filiala USR Suceava nu a transmis un punct de vedere în legătură cu incidentul reclamat de AUR.