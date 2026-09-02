Au umplut un cărucior cu produse, iar la casele rapide au scanat doar unul și au încercat să plece

O metodă de furt care probabil că a funcționat în alte situații a fost dejucată la un magazin Lidl din municipiul Suceava, polițiștii solicitați la fața locului deschizând un dosar penal pentru furt, cu doi inculpați cercetați.

Pe 1 septembrie, în jurul orei 13.00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizară prin 112 că la magazinul Lidl de pe Bulevardul 1 Decembrie un bărbat și o femeie au sustras bunuri din incinta magazinului.

Din cercetări a rezultat că cei doi s-au deplasat cu un cărucior plin cu diferite produse din magazin la casele de marcat de tip Self Pay.

Acolo, bărbatul a luat un singur produs din cărucior și l-a scanat, achitându-l cu un card bancar și marcând tranzacția ca finalizată.

Cu bonul fiscal în mână, bărbatul a scanat bonul de ieșire și a trecut, din urmă venind femeia, complice, care împingea căruciorul plin cu produse.

Cei doi au fost opriți și reținuți de agenții de pază ai magazinului, care au sunat la 112.

Marfa care urma să fie furată este în valoare de 1248 de lei.