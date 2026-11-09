Au început lucrările la trotuarul și pista de biciclete spre Parcul Șipote

Lucrările de refacere a trotuarului și de amenajare a pistei de biciclete ce vor asigura legătura pietonală și velo cu Parcul Șipote au început. Pe aleea care urcă spre Cetatea de Scaun a Sucevei, în zona Brădet, vechiul pavaj a fost decopertat, pregătindu-se astfel terenul pentru noua infrastructură destinată pietonilor și bicicliștilor.

Potrivit reprezentanților Primăriei Suceava, această intervenție face parte din etapa actuală de transformare a pădurii-parc Șipote în zonă de agrement, un proiect derulat de administrația locală cu finanțare europeană. Contractul de execuție a fost semnat la finalul lunii august a.c. cu firma Anista Design SRL, având o valoare de peste 13,54 milioane de lei (cu TVA) și un termen de finalizare a lucrărilor de 18 luni.

În această etapă de amenajare, care vizează o suprafață de peste 39 de hectare (393.130 mp), accentul este pus pe intervenții minim invazive, adaptate statutului de zonă forestieră. Proiectul prevede realizarea infrastructurii de acces, prin amenajarea a aproximativ 3,5 kilometri de alei pietonale ecologice, adaptate reliefului pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități sau al părinților cu cărucioare, alături de o pistă pentru biciclete care va face legătura între strada Parcului și zona statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare.

De asemenea, parcul va fi echipat cu 29 de bănci din lemn, două pavilioane din lemn pentru activități educative și expoziționale, o toaletă ecologică, sisteme de iluminat, supraveghere video și panouri de informare. Va fi reamenajată piațeta din dreptul izvorului din vecinătatea Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou”, va fi instalată o machetă a Cetății de Scaun și vor fi montate 80 de căsuțe pentru păsări. Totodată, municipalitatea pregătește și pasul următor pentru completarea acestui areal turistic. La începutul lunii noiembrie 2026, Consiliul Local Suceava a aprobat proiectul de reabilitare și modernizare a platformei din jurul statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, o investiție estimată la circa 5,87 milioane de lei, care va transforma zona monumentului într-o piațetă culturală dotată cu un mini-amfiteatru urban.