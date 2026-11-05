Au început înscrierile pentru turneul caritabil de minifotbal „Și noi putem fi Moș Crăciun”

Asociația „Construim Viitor, Vise și Victorii” va organiza și în acest an turneul caritabil de minifotbal „Și noi putem fi Moș Crăciun”. Fondurile strânse din taxele de participare, donațiile echipelor sau din licitațiile de tricouri vor fi folosite integral pentru a cumpăra cadouri, alimente și bunuri destinate copiilor din medii defavorizate.

Competiția va avea loc în preajma sărbătorilor de iarnă, pe data de 13 decembrie, la Eden Sports Arena.

Echipele interesate să se înscrie pot obține mai multe detalii la numărul de telefon 0740.100.155.