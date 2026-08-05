Au început înscrierile pentru Festivalul-Concurs „Maria Surpat – Mina Pâslaru”, ediția a XI-a

Tinerii interpreți de muzică populară sunt invitați să se înscrie la cea de-a XI-a ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean de Interpretare a Cântecului Popular „Maria Surpat – Mina Pâslaru”, care se va desfășura pe 5 septembrie 2026, la Căminul Cultural din comuna Sadova.

Concursul se adresează tinerilor interpreți cu vârste cuprinse între 10 și 35 de ani, înscrierile fiind organizate pe secțiuni și categorii de vârstă, potrivit regulamentului.

Termenul-limită pentru înscrieri este 24 august 2026. Fișa de înscriere, împreună cu partitura piesei interpretate cu acompaniament orchestral, se transmit la adresa de e-mail: tanasa.simona@centrulculturalbucovina.ro Regulamentul festivalului-concurs și fișa de înscriere cuprind toate informațiile necesare participării la un eveniment care continuă să reprezinte o rampă de lansare pentru tinerii interpreți și un reper în promovarea cântecului popular autentic.

Organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, în parteneriat cu Primăria comunei Sadova, festivalul este dedicat memoriei celor două mari interprete ale cântecului popular bucovinean, Maria Surpat și Mina Pâslaru, și urmărește descoperirea și promovarea tinerelor talente, precum și valorificarea cântecului popular autentic.

Maria Surpat și Mina Pâslaru, interprete unice ale doinei și cântecului bucovinean, personalități artistice marcante ale comunei Sadova, au fost alături o viață și așa și-au dorit să rămână. De aceea, Centrul Cultural „Bucovina” și Primăria Comunei Sadova, care au inițiat acest festival, își propun descoperirea și promovarea tinerelor talente, promovarea și valorificarea folclorului muzical specific zonelor reprezentate de concurenți, promovarea stilului interpretativ al concurentului. În alegerea repertoriului se va ține cont de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică și de diversitatea lor ritmică și melodică.