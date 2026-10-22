Au început înscrierile la noua creșă „Sfânta Ana” din Burdujeni

Noua creșă din municipiul Suceava își va începe activitatea în luna decembrie a acestui an. Primăria Suceava a anunțat joi demararea procedurilor de înscriere a copiilor și de angajare a personalului pentru Creșa „Sfânta Ana”, situată în cartierul Burdujeni, pe strada Mircea Hrișcă nr. 99.

Conform calendarului stabilit de autorități, creșa urmează să devină funcțională și să îi primească pe cei mici începând cu data de 2 decembrie a.c..

Părinții interesați sunt informați că perioada de depunere a dosarelor a început deja. Dosarele se depun la sediul Grădiniței cu Program Normal Obcini, de pe strada Slătioarei nr. 2D. În paralel cu preluarea cererilor pentru copii, municipalitatea a pornit și demersurile administrative pentru selectarea și angajarea personalului didactic, medical și administrativ, astfel încât la începutul lunii decembrie totul să fie pregătit.

Părinții sunt sfătuiți să se prezinte din timp la sediul din cartierul Obcini pentru a obține lista completă a documentelor necesare și pentru a lăsa solicitările, locurile urmând să fie ocupate în funcție de criteriile legale de departajare.