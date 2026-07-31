Au debutat taberele de vară „Comorile Satului”, ediția a VI-a

Într-o lume în care tinerii sunt adesea chemați să aleagă între modele nu întotdeauna ziditoare, Tabăra „Comorile Satului” caută să le așeze înainte repere autentice și vrednice de urmat: credința, respectul, responsabilitatea, dragostea față de familie, neam și țară, grija pentru aproapele și bucuria de a lucra împreună. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în eparhia ocrotită de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a început a șasea ediție a proiectului „Comorile Satului”, desfășurat prin Fundația „Dosoftei Mitropolitul” și Departamentul Activități de Tineret ATOS și Tabere al Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava. Potrivit organizatorilor, „inițiativa caută să modeleze și să șlefuiască personalitatea fiecărui tânăr, împodobind-o cu nestematele culturii locale, contribuind astfel la făurirea tânărului de mâine, promovând cultura și tradițiile”.

După cum menționează inițiatorii acestui program, ediția din acest an aduce experiența celor cinci veri în care echipa proiectului a străbătut localitățile Bucovinei, întâlnind aproximativ 4.400 de copii și tineri. Între anii 2021 și 2025, fiecare serie de tabără a adăugat noi chipuri, noi mărturii și noi amintiri unei inițiative care a crescut prin dăruirea coordonatorilor, a preoților, a voluntarilor și a comunităților gazdă. În pregătirea activităților din această vară, voluntarii implicați au participat, în luna iunie, la un atelier de formare teoretică și practică, dedicat responsabilităților pe care le presupune lucrul cu copiii și adolescenții, precum și metodologiei specifice taberelor.

Astfel, în cea de-a douăzeci și opta zi a lui Cuptor 2026, sub streașina bisericilor din Iacobeni și Gura Solcii, păstorite de pr. Ilie Paicu, respectiv pr. Constantin Bailău, copii, tineri și voluntari au pășit împreună într-o nouă poveste în care, pe parcursul a trei zile, se bucură de „activități diverse, interactive și formative”. Programul taberelor reunește ateliere de cunoaștere și autocunoaștere, activități de construire a echipei, jocuri sportive, cateheze, ateliere de lucru manual, pictură și modelaj, vânători de comori, momente de rugăciune și tradiționalul foc de tabără, încununate cu participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Tabăra „Comorile Satului” va poposi săptămânile următoare în mai multe parohii sucevene, între care Mănăstirea Humorului, Boura, Vicovu de Sus, Gura Humorului, Soloneț, Stroiești, Boroaia Vale și Rădăuți. Fiecare serie se desfășoară pe parcursul a trei zile și cuprinde activități educaționale, culturale, catehetice, artistice, sportive și recreative, adaptate vârstei și nevoilor participanților.

Arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier al sectorului de resort, a menționat faptul că perioada generală de implementare a proiectului este cuprinsă între 1 iulie și 25 octombrie 2026, reunind pregătirea voluntarilor, organizarea seriilor de tabără și activitățile necesare valorificării roadelor acestei noi ediții.

Irina Ursachi