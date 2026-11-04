Au debutat conferințele misionar-pastorale de toamnă în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – noiembrie 2026

În cetatea ocrotită acum de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, clericii din Protopopiatele Suceava I și Suceava II s-au reunit astăzi, 2 noiembrie 2026, în cadrul primei conferințe misionar-pastorale de toamnă organizate în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Întâlnirea a adus în atenția slujitorilor sfintelor altare importanța pastorației familiei creștine, prin intermediul unei prelegeri susținute de unul dintre reprezentanții de seamă ai teologiei ortodoxe românești contemporane, pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, precum și recomandări privind viața liturgică, administrativ-bisericească și social-filantropică a comunităților parohiale.

Organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, întrunirea s-a desfășurat la Centrul Eparhial Suceava, cu participarea celor doi protoierei, pr. Ionel Doru Budeanu și pr. Minu Mititelu. Evenimentul s-a înscris în contextul anului 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”.

Ziua a început în duh de rugăciune, prin săvârșirea slujbei de Te Deum în Sala „Pimen Arhiepiscopul” de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și a clericilor din cuprinsul celor două protoierii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Coralei preoțești „Ștefan Nosievici”, dirijați de pr. Ciprian Constantin Curcă.

În continuare, lucrările conferinței au fost deschise printr-un laudatio rostit de pr. Alexandru-Flavian Sava, consilier în cadrul Sectorului de Presă și Relații Publice al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, dedicat biografiei, activității academice și realizărilor invitatului special al acestei zile, părintele profesor Constantin Coman.

Oaspetele a susținut apoi prelegerea intitulată „Familia – între viață și discurs”. Pornind de la importanța tematicii omagiale a anului 2026, sfinția sa a evidențiat caracterul vital al reflecției asupra familiei pentru viața Bisericii, arătând că, dincolo de rolul său social și educativ, aceasta își are temelia în legătura dintre bărbat și femeie, în apropierea sufletească și împărtășirea reciprocă a celor doi. De asemenea, a atras atenția asupra crizei pe care o traversează familia contemporană, îndeosebi în ceea ce privește relația dintre soți, subliniind necesitatea redescoperirii unei comunicări autentice, întemeiate pe iubire și dăruire.

Nu în ultimul rând, invitatul a adresat clericilor îndemnul de a valorifica în lucrarea pastorală bogăția tradiției duhovnicești ortodoxe, astfel încât mărturisirea credinței să nu se limiteze la transmiterea unor cunoștințe teologice, ci să fie expresia unei vieți trăite în legătură statornică cu Dumnezeu.

La finalul conferinței, părintelui profesor universitar doctor Constantin Coman i-a fost oferit Ordinul „Apărător al credinței creștine”, distincție dăruită în semn de prețuire pentru activitatea teologică și didactică desfășurată în slujba Bisericii și pentru contribuția adusă la mărturisirea valorilor credinței ortodoxe.

În cea de-a doua parte a întâlnirii, consilierii sectoarelor de resort din cadrul Centrului Eparhial Suceava au prezentat o serie de îndrumări și recomandări privind activitatea liturgică, pastoral-misionară și administrativă a parohiilor, în vederea consolidării colaborării dintre administrația eparhială, protopopiate și unitățile de cult.

Cu acest prilej, clericii prezenți au primit și pachetul editorial aferent abonamentului „Crimca”, care reunește o serie de lucrări teologice, duhovnicești și culturale apărute prin grija Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Prezentarea volumelor a fost realizată de pr. Constantin-Ciprian Blaga, consilier în cadrul Sectorului Cultural.

Între lucrările oferite se numără „Familia și filantropia, două instituții divino-umane”, volum al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, reeditat și actualizat, care aduce în atenție repere scripturistice și patristice privitoare la familie, precum și aspecte de actualitate ale vieții creștine. Publicația se înscrie în tematica anului omagial, constituind un îndrumar pentru lucrarea pastorală a slujitorilor Bisericii.

Selecția editorială include și „Drumul spre Betleem. Meditații la Postul Nașterii Domnului”, volum care cuprinde 42 de meditații dedicate perioadei de pregătire pentru praznicul Nașterii Mântuitorului al cărui autor este pr. prof. univ. dr. Constantin Valer Necula, „Luminând adâncurile. Notele de subsol ale traducerilor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” semnat de lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean, și „Anastasia”, carte scrisă de prof. Daniela Ceredeev. Clericii au primit și „Chipuri de femei din Vechiul Testament”, cel dintâi volum al colecției „Eternul feminin în lumina Sfintei Scripturi și tâlcuirea Sfinților Părinți”.

Nu au lipsit cele două volume dedicate anului omagial și comemorativ 2026: „Reflecții ale slujitorilor Bisericii în context omagial”, care reunește studii ale clericilor din eparhie privitoare la pastorația familiei creștine, și „Reflecții ale slujitorilor Bisericii în context comemorativ”, lucrare ce cuprinde 16 studii dedicate vieții, activității și temeiurilor canonizării sfintelor femei recent înscrise în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Lista lucrărilor prezentate a fost completată de volumele „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, model de sfințenie și demnitate națională”, semnat de protos. Ioan Tofan, și „Libertatea, treapta urcușului duhovnicesc în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, de prof. dr. Nicoleta Negură, precum și de cel mai recent număr al Revistei de teologie și cultură „Candela”, publicație a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, număr lansat cu prilejul hramului Catedralei Arhiepiscopale.

Conferințele misionar-pastorale de toamnă vor continua și în celelalte protopopiate ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, constituind prilejuri de formare continuă, dialog și întărire a legăturilor frățești dintre slujitorii Bisericii, în vederea intensificării lucrării pastoral-misionare și a bunei desfășurări a vieții parohiale.

Irina Ursachi