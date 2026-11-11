Religie

ATOS caută tineri voluntari. Prima întâlnire, duminică, la Biserica „Sf. Dumitru” Suceava

ATOS caută tineri voluntari. Prima întâlnire, duminică, la Biserica „Sf. Dumitru” Suceava
ATOS caută tineri voluntari. Prima întâlnire, duminică, la Biserica „Sf. Dumitru” Suceava

Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) caută tineri voluntari. Dacă aveți peste 13 ani, sunteți așteptați să faceți parte din organizație. Prima întâlnire va avea loc duminică, 15 noiembrie 2026, la ora 13:00, la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava.

Tot duminică, dar de la ora 15:00, la Biserica ”Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, se face preselecție pentru Corul de copii al Asociației Culturale „Sf. Mitropolit Dosoftei”. Copiii interesați trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani.

ATOS caută tineri voluntari. Prima întâlnire, duminică, la Biserica „Sf. Dumitru” Suceava
ATOS caută tineri voluntari. Prima întâlnire, duminică, la Biserica „Sf. Dumitru” Suceava

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