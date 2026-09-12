Atmosferă de meci mare la primul meci de Liga a III-a susținut de Bradul la Putna

Bradul Putna ocupă un loc la mijlocul ierarhiei Seriei I a Ligii a III-a după disputarea primelor trei runde.

Sâmbătă după amiază, în primul joc pe teren propriu, echipa pregătită de Ionuț Plămadă a remizat, 1-1, cu AFC Odorheiu Secuiesc.

În fața unei asistențe entuziaste, formația gazdă a deschis scorul prin Alexandru Savin, care, scăpat singur pe contraatac, l-a driblat și pe portarul advers, înscriind în poarta goală.

Oaspeții au egalat după o oră de joc, prin Rajmond Balint.

În etapa a III-a a Seriei I s-au mai înregistrat rezultatele: FC II Bacău – Viitorul Onești 3-2, CSM Vaslui – Aerostar Bacău 3-0, CS Gheorgheni – CSM Pașcani 4-2, USV CSM Iași – Ceahlăul Piatra Neamț 1-0 și CSM Adjud – KSE Târgu Secuiesc 2-2.

Clasament

1 CSM Vaslui 3 2 1 0 7-3 7

2 FC Bacău 3 2 1 0 6-4 7

3 CSM Adjud 3 2 1 0 5-3 7

4 USV CSM Iaşi 3 2 1 0 3-1 7

5 AFC Odorheiu Secuiesc 3 1 2 0 3-2 5

6 Viitorul Oneşti 3 1 1 1 7-3 4

7 Bradul Putna 3 1 1 1 7-4 4

8 CS Gheorgheni 3 1 0 2 5-5 3

9 Aerostar Bacău 3 1 0 2 2-5 3

10 KSE Târgu Secuiesc 3 0 2 1 5-6 2

11 CSM Paşcani 3 0 0 3 3-7 0

12 Ceahlăul 3 0 0 3 0-10 0

Foto: Agenția Manifest.