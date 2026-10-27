Atleții rădăuțeni au urcat pe podiumul Campionatului Național de Cros

Atleții rădăuțeni au obținut rezultate notabile la Campionatul Național de Cros găzduit zilele trecute de localitatea bihoreană Sânmartin. Astfel, Andrei Georgiță, de la CSȘ Rădăuți, a reușit să cucerească medalia de argint în concursul individual al juniorilor III, aceeași performanță fiind realizată și în întrecerea pe echipe, acolo unde Georgiță i-a avut parteneri pe Alexandru Ilaș și Emanuel Vasile Gheorghiță.

De asemenea, CSM Rădăuți s-a clasat pe poziția secundă în competiția pe echipe la tineret, avându-i pe Ștefan Cuciurean, Denis Breabăn și Ciprian Costîn drept concurenți.

Toți acești sportivi sunt pregătiți de antrenorul Bogdan Roșcăneanu.

„Sunt rezultate bune, care ne dau speranțe pentru viitor, ținând cont că am avut și alți atleți care s-au clasat aproape de podium, este vorba de Ioan Halip, Valentin Derevlean sau Ștefan Grigorean. Doresc să mulțumesc profesorului Adrian Gheorghe Ilaș pentru colaborarea îndelungată, precum și sponsorilor Egger Group, North Hill Co și Mediterana Rădăuți”, a declarat Bogdan Roșcăneanu.