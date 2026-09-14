Atleții de la CSM Suceava se pregătesc intens pentru Campionatul Național de Maraton Marș

Mărșăluitorii de la CSM Suceava, este vorba de Horodnic Ștefania Victoria, la categoria U23, Dîrman Alexandru, la categoriile U23 și U20 și pe Apetrei Eduard, la categoriile U23 și U20, și-au testat potențialul la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 kilometri, de la Oradea.

„Cu toții au avut clasări la mijlocul clasamentului, însă pentru noi acest concurs a fost un indicator foarte bun pentru a vedea nivelul de pregătire al atleților în vederea participării la Campionatul Național de Maraton Marș, din luna octombrie. Sportivii sunt pe un trend ascendent și în parametrii vizați pentru această perioadă de pregătire. Pe această cale dorim să mulțumim pentru susținere Primăriei Municipiului Suceava și Consiliul Județean Suceava”, a declarat antrenoarea Cristina Iloc.