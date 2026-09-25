Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc îi invită pe copii și adolescenți, din septembrie până în decembrie, să descopere una dintre cele mai vechi și fascinante îndeletniciri tradiționale: țesutul la război.

Războiul este ridicat, ițele se întind, vârtelnițele se învârt, iar firele se așază cu grijă. La Casa Mănăstirea Humorului (Muzeul Satului Bucovinean) se pregătește, fir cu fir, atelierul creativ „Războiul de țesut – Urzeala tradiției”, o activitate prin care patrimoniul tradițional bucovinean prinde viață în mâinile celor mai tineri.

Pe parcursul atelierului, participanții vor avea ocazia să afle cum se pregătește urzeala, cum se așază firele și cum funcționează un război de țesut tradițional. Mai mult decât atât, copiii vor putea să experimenteze și să țese, descoperind astfel, într-un mod practic și interactiv, o parte importantă din meșteșugurile care au făcut parte, odinioară, din viața de zi cu zi a comunităților bucovinene.

Atelierul „Războiul de țesut – Urzeala tradiției” îi invită pe copii să descopere tainele țesutului

„Vor vedea. Vor încerca. Vor țese. Iar la final, vor pleca acasă cu ceva realizat chiar de mâinile lor și, poate, cu o nouă apreciere pentru răbdarea, priceperea și creativitatea meșterilor de altădată”, transmit organizatorii.

Atelierul se desfășoară în perioada septembrie–decembrie, la Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc, durează aproximativ 2–3 ore, iar taxa de participare este de 10 lei/elev.

Activitatea se adresează grupurilor de copii și adolescenți, fiind o oportunitate de a transforma vizita la muzeu într-o experiență practică, în care tradiția nu este doar privită, ci și încercată.

Pentru înscrieri și informații suplimentare: 0730 150 507 – Diana Sachelarie, muzeograf.