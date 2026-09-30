Atelierul de Folk „Sunetul paginilor” își deschide porțile la Biblioteca Municipală din Câmpulung Moldovenesc

Iubitorii de chitară și de muzică folk, dar și cei care își doresc să-și descopere și să-și dezvolte talentul vocal, sunt invitați să se înscrie la Atelierul de Folk „Sunetul paginilor”, organizat la Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc.

Atelierul este coordonat de Armin Ivan și se adresează copiilor și tinerilor cu vârsta de peste 10 ani, indiferent de nivelul de experiență. Astfel, sunt așteptați atât începătorii care vor să învețe primele acorduri la chitară sau să-și antreneze vocea, cât și cei care au deja experiență și doresc să-și perfecționeze abilitățile muzicale.

Proiectul își propune ca, pe termen lung, să contribuie la crearea, promovarea și susținerea unei trupe de folk formate din copii și tineri. Membrii viitoarei formații vor avea posibilitatea de a colabora cu folkiști și textieri consacrați și de a se pregăti pentru participarea la festivaluri și concursuri de profil.

Prima întâlnire a atelierului va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, de la ora 16:30, la Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc.

„Sunetul paginilor” își propune, spun organizatorii, să transforme pasiunea pentru muzică într-un spațiu de învățare, creativitate și colaborare, oferindu-le copiilor și tinerilor șansa de a cânta împreună și de a-și construi propriul drum în lumea folkului.

Programul întâlnirilor ulterioare va fi stabilit împreună cu participanții, încă de la prima sesiune, astfel încât activitățile atelierului să nu se suprapună cu programul școlar sau cu alte activități ale acestora. Participarea este gratuită, iar locurile sunt limitate. Cei interesați își pot rezerva un loc la atelier la numărul de telefon 075 322 5857.