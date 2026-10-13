Ateliere interdisciplinare de educație muzeală „Științele Naturii – Istorie – Paleontologie – Arheologie”, la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei îi invită pe copii, în lunile noiembrie și decembrie 2026, să devină „detectivi ai trecutului”, în cadrul unui nou program interdisciplinar de educație muzeală: „Uriașul care a lăsat urme în istorie. Descoperă mamutul de la muzeu”, desfășurat la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava.

Muzeul de Științele Naturii este în restaurare, dar poveștile, patrimoniul și activitățile sale educative nu intră în pauză. Ele continuă în celelalte spații ale Muzeului Național al Bucovinei, prilejuind întâlniri inedite între domenii și noi modalități de a descoperi patrimoniul. De această dată, științele naturii se întâlnesc cu istoria, în Sala 1 a Muzeului de Istorie – Introducere în arheologie.

Piese autentice

Punctul de plecare, spun organizatorii, îl reprezintă piese autentice – măsea, mandibulă și alte oase de mamut – alături de stratigrafia prezentată în expoziție.

„Cum <citești> pământul? Cum recunoști un os vechi de mii de ani? Și cum poți reconstitui povestea unui uriaș dispărut pornind de la urmele pe care le-a lăsat în timp?

Copiii nu vor primi povestea gata spusă. O vor descoperi singuri, indiciu cu indiciu.

Vor observa piesele, le vor analiza forma, dimensiunea și textura, vor compara și vor formula ipoteze: Ce sunt? Cui au aparținut? Cât de vechi ar putea fi? Ce ne pot spune despre lumea în care a trăit mamutul? În fața stratigrafiei, micii cercetători vor descoperi că și pământul poate fi <citit>. Fiecare strat păstrează urmele unei alte perioade, iar locul în care este găsită o piesă oferă informații importante despre vechimea și contextul ei. Pas cu pas, copiii vor înțelege astfel legătura dintre fosilă, stratigrafie, paleontologie, arheologie și istorie”, explică organizatorii proiectului.

Desfășurare proiect

În recipiente cu nisip vor fi ascunse replici de oase, măsele și fragmente de colți. Folosind pensule și instrumente simple, participanții le vor descoperi și curăța cu grijă, învățând una dintre regulile esențiale ale cercetării: o descoperire nu se smulge din pământ, ci se observă, se documentează și se recuperează cu atenție.

Fiecare piesă devine un indiciu. Măsea, femur, coastă, vertebră sau colț – unde se afla fiecare în corpul uriașului? Comparând descoperirile cu silueta unui schelet de mamut, copiii vor încerca să recompună, piesă cu piesă, animalul preistoric.

Experiența continuă în atelierul creativ, unde fiecare participant va modela din lut un os, o măsea sau un fragment de colț, inspirându-se din piesele studiate. La final, creațiile individuale vor fi reunite într-o lucrare colectivă de mari dimensiuni: mamutul reconstituit de micii „detectivi ai trecutului”.

Povestea nu se oprește însă la schelet. „Cum arăta lumea mamutului? Cum era clima? Ce vegetație exista? Cu ce se hrănea? Ce alte animale trăiau alături de el? Dar oamenii?

Pornind de la aceste întrebări, copiii vor reconstitui imaginar peisajul Paleoliticului și vor descoperi legăturile dintre climă, relief, vegetație, animale și comunitățile umane.

Atelierul propune astfel o călătorie de la obiect la poveste și de la observație la descoperire, într-un loc în care Științele Naturii și Istoria se completează firesc: animalul devine fosilă, fosila devine descoperire, descoperirea devine obiect de cercetare, iar obiectul cercetat devine patrimoniu și poveste de muzeu.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Informații suplimentare, programări și înscrieri pentru grupuri/clase: 0230 213 775 / 0755 134 353 / 0751 577 714. Muzeul Național al Bucovinei – Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Comunicare.