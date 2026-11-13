Serile răcoroase de toamnă sunt mai frumoase atunci când sunt petrecute alături de cei dragi. Fie că este vorba despre câteva ore dedicate poveștilor și activităților creative pentru cei mici sau despre căutarea inspirației pentru un eveniment special, weekendul acesta aduce mai multe motive pentru o vizită la Iulius Mall Suceava.

În această perioadă, vizitatorii se pot bucura și de reducerile de Black Friday, disponibile în majoritatea magazinelor.

Sâmbătă, cei mici sunt invitați să redescopere universul poveștilor lui Ion Creangă, la spectacolul de teatru „Fata babei și fata moșului”. Între orele 16.00 și 17.00, în zona food court, copiii vor putea urmări peripețiile celor două personaje, într-o poveste despre bunătate, hărnicie și lecțiile oferite de propriile alegeri.

Tot sâmbătă, creativitatea va trece de la imaginație la îndemânare, în cadrul atelierelor de handmade pentru copii, susținute de Matei Căldăruș, de la ABUR Studio, în zona Stradivarius. Între orele 17.00 și 20.00, cei mici vor descoperi tehnici de lucru manual și vor avea ocazia să realizeze propriile obiecte din piele, pe care le vor putea lua acasă. Activitatea se va desfășura în serii de câte o oră, pe bază de înscriere la Centrul Info.

Ateliere creative, teatru pentru copii și inspirație pentru viitorii miri, la Iulius Mall Suceava

Târgul de Nunți „Bucovina”

Viitorii miri vor avea ocazia să descopere, în acest weekend, idei și servicii pentru organizarea nunții, toate reunite într-un singur loc, la Târgul de Nunți „Bucovina”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, la Iulius Mall Suceava. De la rochii de mireasă și costume, până la servicii foto-video și oferte personalizate pentru momentele dulci ale serii, participanții vor putea descoperi propuneri menite să îi ajute să contureze evenimentul așa cum și-l doresc. Târgul poate fi vizitat zilnic, între orele 10.00 și 22.00, la parter, lângă LC Waikiki și Auchan.

Pentru cei care au început deja pregătirile pentru sezonul sărbătorilor, reducerile de Black Friday reprezintă un prilej potrivit pentru cumpărături avantajoase, acestea fiind disponibile în majoritatea magazinelor din Iulius Mall Suceava. În plus, cumpărăturile realizate în zilele de vineri din luna noiembrie le pot aduce vizitatorilor și un Mystery Box cu premii inedite, oferite de Iulius Mall. Mai multe detalii despre campanie sunt disponibile pe site-ul Iulius Mall Suceava.