Ateliere creative pentru copii, la Hanul Domnesc, unde poveștile și tradițiile iernii prind viață

Muzeul Național al Bucovinei îi invită pe copii să descopere farmecul sărbătorilor de iarnă prin povești, tradiții, credințe populare și ateliere creative, în cadrul proiectului educațional „Povești din lumea satului de odinioară”, care se va desfășura la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, în perioada noiembrie-decembrie 2026.

Proiectul, ajuns la cea de-a treia ediție, continuă cu cel de-al treilea modul, intitulat „Datini și credințe de Crăciun și Anul Nou”, o incursiune captivantă în universul tradițiilor și obiceiurilor românești legate de cele mai așteptate sărbători ale anului.

Conceput ca un program de educație muzeală într-o manieră atractivă, interactivă și relaxantă, proiectul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, precum și cadrelor didactice interesate de valorificarea patrimoniului cultural tradițional.

Desfășurate în trei module, programate în perioade distincte ale anului, activitățile urmăresc să aducă mai aproape de copii bogăția tradițiilor, obiceiurilor și credințelor populare asociate marilor sărbători: „Legende și tradiții de Mărțișor”, în luna martie, „Tradiții și obiceiuri de Paști”, în lunile aprilie și mai, și „Datini și credințe de Crăciun și Anul Nou”, în lunile noiembrie și decembrie.

În cadrul celui de-al treilea modul, copiii vor pătrunde în atmosfera sărbătorilor de iarnă, de la Sfântul Andrei și Moș Nicolae până la Crăciun, Anul Nou, Sfântul Vasile și Bobotează. Personaje îndrăgite din alaiurile tradiționale – capra, ursul, cerbul, căiuții, împărații, irozii, moșii și babele – vor deveni puncte de plecare pentru povești despre datinile și obiceiurile satului românesc de odinioară.

Plugușorul, buhaiul și colindele vor completa această călătorie în lumea sărbătorilor de iarnă, oferindu-le copiilor prilejul de a descoperi semnificațiile unor tradiții păstrate de-a lungul generațiilor.

Poveștile vor continua prin creativitate și îndemânare! După momentele de prezentare și descoperire a tradițiilor, participanții își vor confecționa propriile măști și vor realiza ornamente și felicitări inspirate de Crăciun și Anul Nou. Toate materialele necesare desfășurării atelierelor sunt oferite de Muzeul Național al Bucovinei.

Atelierele se desfășoară de marți până vineri, fiecare activitate având o durată de două ore. Taxa de participare este de 10 lei/copil/atelier.

Înscrieri și programări: 0740 652 192, coordonator de proiect: muzeograf Maria Cîrțu.

Prin acest program, spun organizatorii, Muzeul Etnografic Hanul Domnesc își propune să le ofere copiilor o experiență educativă și creativă, în care poveștile satului de odinioară devin o punte între generații, iar tradițiile românești sunt redescoperite și transmise mai departe.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.