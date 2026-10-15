Atelier gratuit pentru elevii din clasele II-VIII: „Cum să te pregătești din timp pentru teste fără să lași totul pe ultima zi”

Atelierul de Învățare Rapidă organizează sâmbătă, 17 octombrie, la Muzeul de Istorie, cursul gratuit: „Învățarea fără stres: Cum să te pregătești din timp pentru teste fără să lași totul pe ultima zi”.

Cursurile se adresează elevilor din clasele II-VIII, iar părinții pot opta pentru următoarele intervalele orare: 9:00-10:30 sau 10:45-12:15.

Intrarea elevilor este liberă, iar numărul participanților este limitat.

„Fiecare perioadă de evaluări școlare vine la pachet cu un scenariu bine cunoscut în multe familii: nopți pierdute, cărți deschise în grabă cu o seară înainte și un nivel ridicat de anxietate. Lăsatul învățatului pe ultima sută de metri este una dintre cele mai frecvente provocări în rândul elevilor, însă această obișnuință nu este o lipsă de capacitate, ci pur și simplu o lipsă de tehnică și organizare”, a transmis speakerul educațional Adrian Stoleru, fondatorul Atelierului de Învățare Rapidă.

Acesta spune că, în acest curs de o oră și jumătate, participantul va învăța câteva tehnici de memorare rapidă și logică, cum să își construiască un program de studiu echilibrat și să evite amânarea, metode de gestionare a emoțiilor și a anxietății înaintea testelor, exerciții practice de concentrare și lectură eficientă.

„Dincolo de cuvinte nu va fi doar o sesiune teoretică, ci și una practică cu jocuri de memorare, conectare (jocuri de rol)”, a punctat Adrian Stoleru.

În urma înscrierii și participării elevilor la curs, aceștia vor primi din partea organizatorului o carte (în format electronic), cu strategii inteligente de învățare pe care le vor putea folosi întreaga viață.

Detalii pe https://www.facebook.com/AtelieruldeInvatareRapida și la numărul de telefon 0764 688 677.