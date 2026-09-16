Atelier gratuit „Cum să-ți faci prieteni în noul an școlar”, la Muzeul de Istorie

„Atelierul de Învățare Rapidă” organizează pe 17 septembrie, la Muzeul de Istorie, cursul gratuit: „Cum să-ți faci prieteni în noul an școlar. Sfaturi și sugestii”.

Cursurile se adresează elevilor din clasele I-VI și se desfăşoară în intervalele: 15:00-16:15 sau 16:15-17:30. Participarea este gratuită.

În timpul participării la acest curs, elevii vor putea să învețe cum să inițieze și să susțină o conversație care creează conexiuni autentice, să arate interes și să asculte activ, să arate empatie, să fie prezenți emoțional, să pună întrebări și să mențină contactul vizual cu interlocutorul.

„Dincolo de cuvinte nu va fi doar o sesiune teoretică, ci și una practică cu jocuri de conectare (jocuri de rol), unde empatia și comunicarea vor fi vedetele zilei.

Totodată aceștia vor putea primi diferite sfaturi și sugestii pentru a crea punți de încredere și empatie, atât în societate, cât și în școli”, spun organizatorii.

Cursul este susținut de Adrian Stoleru, formator, speaker motivațional educațional, consultant educațional și creator de programe educaționale cu o experiență de peste 10 ani pe piața de profil.

Participanții vor putea participa la tombole cu premii surpriză.

Numărul participanților este limitat.

,,Atelierul de Învățare Rapidă” își dorește să sprijine copiii și elevii în dezvoltarea personală și motivațională, oferindu-le instrumente practice și metode moderne pentru optimizarea procesului de învățare.

„Printre obiectivele principale ale atelierelor organizate (adesea găzduite în spații culturale precum Muzeul de Istorie din Suceava) se numără:

Îmbunătățirea capacității de asimilare: Predarea unor tehnici eficiente de învățare rapidă, memorie și concentrare pentru elevi

Dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale: Facilitarea unor module dedicate empatiei, gestionării relațiilor interpersonale și alegerii prietenilor.

Stimularea potențialului cognitiv: Sprijinirea tinerilor în descoperirea propriului stil de învățare și creșterea încrederii în propriile forte prin sesiuni interactive și educative.

<Atelierul de Învățare Rapidă> își propune să-i ajute pe elevi să învețe și să rețină mai ușor informațiile predate la clasă prin strategii și metode concrete de învățare rapidă”, au mai completat organizatorii.

Detalii pe pagina de Facebook – @ AtelieruldeInvatareRapida și la numărul de telefon 0764 688 677.