Atelier despre comunicare și siguranța în mediul online și școlar, organizat pentru tinerii ATOS

Tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au avut parte de un atelier extraordinar de folositor. Invitat a fost Mihai Moisoiu, ofițer și psiholog din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava, în cadrul Campaniei Naționale ,,Siguranța ta nu e o joacă”. Întâlnirea s-a desfășurat în sala Balada a Hotelului Continental Suceava.

În cadrul atelierului, tinerilor li s-a prezentat pericolul și statistici nu prea optimiste despre traficul de persoane din România și din Europa, exemple concrete – studii de caz și li s-a vorbit despre siguranța în mediul online și școlar, despre rețelele sociale, despre mediul familial armonios și despre comunicare. Discuțiile au fost despre pericolele asociate traficului de persoane, modalitățile de evitare a victimizării și modul de raportare a situațiilor de risc către autorități. Materialele video și pliantele au completat tabloul unei întâlniri de succes. S-a discutat și despre pericolul drogurilor și violență.

A fost o activitate reușită. Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane a fost pe 18 Octombrie.

Acum trei ani, tinerii ATOS – actori pricepuți – au realizat un film de scurt-metraj, intitulat „Iartă-mă, mamă!”, Stop traficului de persoane, nu drogurilor! Acest material e folosit în cadrul atelierelor, prezentărilor și discuțiilor cu adolescenții de către diriginți în școli și de către psihologii și specialiștii din Instituțiile care sunt implicate în stoparea acestor răni în societatea românească.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate și putere de muncă! Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere! Mulțumim pentru parteneriat prietenilor noștri din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava și prietenilor noștri de la Hotelul Continental pentru ospitalitate! Nu în ultimul rând mulțumim tinerilor noștri pentru implicare și interes.

Justinian-Remus A. Cojocar